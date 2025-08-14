IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Белият дом с ултиматум към бездомниците във Вашингтон - лечение или в затвора

70 лагера на клошари вече са премахнати

14.08.2025 | 08:27 ч. Обновена: 14.08.2025 | 09:47 ч. 8
Снимка БГНЕС

Белият дом отправи ултиматум към бездомниците, които живеят на групи в различни райони на столицата Вашингтон - че могат да избират между това да приемат лечение в приют или да отидат в затвора. 

След като федералните власти поеха контрола над правоохранителните органи в американската столица, говорителят на Белия дом Керълайн Левит обяви на пресконференция, че 70 лагера на бездомници в града вече са премахнати. 

"Във федералните паркове на Вашингтон са останали само два лагера, а премахването им е планирано за тази седмица", допълни Левит.

В отговор на въпрос какви са вариантите пред бездомните след разчистването на лагерите, Левит отговори, че те или трябва да отидат в приюти за бездомни, където ще получат психиатрично лечение, или ако откажат, ще бъдат изпратени в затвора.

Преди дни президентът Доналд Тръмп беше изложил идеята бездомниците да бъдат преместени далеч от града, но според говорителката на Белия дом, този вариант в момента е на етап "проучване" и все още не е на дневен ред.

Американските медии публикуват репортажи от центъра на американската столица, които показват, че голямата част от местата, обитавани от бездомни в градския център, вече са премахнати, като предстои те да бъдат основно почистени.

Акцията за разчистване на лагерите на бездомници започна, след като Доналд Тръмп определи Вашингтон, като "един от най-опасните градове в света" и заяви, че администрацията му "ще спре насилствените престъпления" в столицата.

Действията на федералните власти бяха посрещнати с недоволство от местната управа, излъчена от Демократическата партия, която обаче заради особения статут на Вашингтон, няма решаващ глас по отношение на реда в американската столица. /БТА 

