Радостин Василев: Нашата позиция и желание е да има избори

Нашата позиция е твърдо, че трябва да се ходи на избори и тези неща, които правим в страната, са знак, че ние сме за избори, заяви председателят на ПП МЕЧ Радостин Василев пред журналисти в Ловеч, съобщава БТА.

По думите му, смяната на председателя на Народното събрание Наталия Киселова няма да реши проблемите в управляващата коалиция.

"Киселова е видимо какво представлява, но промени в министерските постове също няма да решат проблемите. По-скоро трябва нова конструкция, в която Борисов и Пеевски да останат извън властта. Това е нашата цел. Това ще стане с поредица от избори и с появата на нови субекти, с нови партньорства, но желанието ни е да има избори", посочи Василев.

Той добави, че няма нищо страшно в изборите, когато има социално напрежение. „А то го има, защото хората са недоволни от това, което предоставя сегашната коалиция“, смята лидерът на МЕЧ.

По думите му, след евентуални избори МЕЧ ще бъде 2-3 пъти по-силна. „ИТН и БСП няма да ги има в голяма степен. ГЕРБ ще разбере, че е много, много сериозно оглозган и може да се появят други партии. Това е политиката и животът е такъв – всичко тече“, каза Радостин Василев.

Той е на мнение, че ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" вече са официализирали коалицията си.

"Трябва да разберем в сряда дали Слави Трифонов е готов на такова официализиране. Защото, ако той го направи, остава на бунището на историята като един от най-големите политически предатели. Това, че Борисов и Пеевски са готови, ще са заедно – няма никакво съмнение. БСП са се навели до такава степен, че не биха били проблем. Единственият проблем е дали „Има такъв народ“ ще участва", коментира Василев.