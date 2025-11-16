Футболна България се прости с легендарния вратар Стоян Йорданов

Снимка: БГНЕС 1 / 18 / 18

Футболна България си взе сбогом с големия врата Стоян Йорданов, който ни напусна в петък на 81-годишна възраст.

Сред дошлите да се простят с него бяха много хора, свързани с ЦСКА, футболни легенди, както и вратарите на националния отбор по футбол Димитър Митов, Димитър Евтимов и Алекс Божев. Заедно с тях бе и селекционерът Александър Димитров.

Четиримата поднесоха венец и изказаха съболезнования от името на целия представителен тим и Българския футболен съюз пред близките и семейството на емблематичния вратар на ЦСКА.

За да изпратят бившия страж на България и "червените" дойдоха и редица легенди на "армейците". Сред тях личаха Георги Велинов, Методи Томанов, Радослав Здравков и др.

Стоян Йорданов ни напусна в петък, 14 ноември, на 81-годишна възраст. С екипа на ЦСКА той печели 8 титли и 5 купи на страната. Част е от отбора на "червените", изправил се в полуфиналите с Интер в турнира за КЕШ през 1967 г.

Има 25 мача за националния отбор на България, участник на Мондиал 1970 в Мексико и носител на олимпийско сребро от игрите в Мексико през 1968 година.