IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 60

Европа осигурила $1,5 млрд. на Украйна за американски оръжия

Това разкри украинският президент Зеленски

14.08.2025 | 14:23 ч. Обновена: 14.08.2025 | 14:34 ч. 7
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че досега са осигурени 1,5 милиарда долара от европейски съюзници на Украйна за американски оръжия в рамките на новата инициатива на НАТО, предаде Ройтерс.

Според държавния глава новият финансов план, наречен "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL), "наистина укрепва" украинската отбрана.

"Към днешна дата вече разполагаме с гарантирани 1,5 милиарда долара. Чрез инициативата на НАТО "Списък с първостепенните нужди на Украйна" страните членки на НАТО може да сътрудничат за закупуването на произведени в САЩ оръжия за Украйна - това е механизъм, който наистина укрепва нашата отбрана", написа Зеленски в социалната платформа "Екс".

Свързани статии

Той отбеляза, че Нидерландия се е включила с 500 милиона долара, Дания, Норвегия и Швеция - общо с още 500 млн. долара, а Германия се е присъединила също с 500 млн. долара.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

зеленски европа оръжия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem