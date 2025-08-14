Стармър посрещна Зеленски с топла прегръдка СНИМКИ

Reuters 1 / 12 / 12

Премиерът на Великобритания Киър Стармър посрещна Володимир Зеленски с топла прегръдка в знак на подкрепа, ден преди ключовата среща между доналд Тръмп и Владимир Путин.

Офисът на Стармър предостави малко подробности за дневния ред на срещата му със Зеленски, съобщава Sky News. Лидерите се ръкуваха, прегърнаха се и влязоха вътре, игнорирайки въпросите на репортерите.

За пристигането на украинския президент беше постлан червен килим.

Our new defense-support PURL initiative with partners is already bringing tangible results. As of today, we already have $1.5 billion pledged. Through the NATO Prioritised Ukraine Requirements List initiative, NATO members can cooperate to purchase U.S.-made weapons for Ukraine –… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 14, 2025

Срещата на Стармър със Зеленски идва, след като той заяви, че Великобритания е готова да “увеличи натиска“ върху Русия, ако е необходимо.

“Нашата нова инициатива за подкрепа на отбраната PURL с партньори вече дава осезаеми резултати. Към днешна дата вече имаме обещани 1,5 милиарда долара. Чрез инициативата на НАТО за списък с приоритетни изисквания за Украйна, членовете на НАТО могат да си сътрудничат за закупуване на произведени в САЩ оръжия за Украйна – механизъм, който наистина укрепва нашата отбрана”, написа Зеленски в социалната мрежа Х.

“Продължаваме да разговаряме с други държави. Всеки принос по PURL е пряка инвестиция в способността ни да защитаваме живота на нашите хора и да доближим до достоен мир. Благодаря на всички наши съюзници, че подкрепят Украйна”, се казва в съобщението на украинския президент.

“Международните граници не трябва да се променят със сила и Украйна трябва да има стабилни и надеждни гаранции за сигурност, за да защити териториалната си цялост като част от всяка сделка”, каза във вчерашно изявление Стармър.