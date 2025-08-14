Тръмп иска да даде тласък на американската космическа индустрия

Президентът Доналд Тръмп разпореди да бъдат облекчени процедурите и регулациите, по-специално в областта на околната среда, за да позволи на американския частен космически сектор да увеличи "значително" изстрелванията на космически апарати, съобщава Франс прес.

"Политиката на САЩ е да укрепи своята доминираща позиция в космическата област, като насърчава конкуренцията на пазара на изстрелванията", заявява американският президент в нов указ. За да постигне това, той изисква от администрацията си да премахне, доколкото е възможно, административните пречки пред търговските космически дейности, на които разчита за осъществяването на няколко от своите проекти.

Сред тях са изпращането на хора на Луната и на Марс, както и изграждането на противоракетен щит, наречен "Златен купол". Космическата област, която беше запазен марка за държавите, се отвори в началото на новия век за частни лица, чието значение продължава да нараства, особено в САЩ.

Компанията SpaceX, собственост на мултимилиардера Илон Мъск вече господства на световния пазар с над 130 изстрелвания през 2024 г.

Доналд Тръмп призовава за "значително увеличаване на честотата на търговските изстрелвания и иновативните космически дейности" на САЩ "до 2030 г."

Тези очаквани мерки би трябвало да зарадват Илон Мъск, който, подобно на президента, е застъпник на дерегулацията в сектора, но с когото Доналд Тръмп влезе неотдавна в конфликт.

Мъск, който в момента разработва Starship, най-голямата ракета, проектирана за пътувания до Луната и Червената планета, е привърженик на поемането на рискове и залага на изстрелването на множество прототипи, за да постигне напредък, дори и ако те претърпяват експлозии.

Тази стратегия е силно критикувана от екологична гледна точка и не се ползва с одобрението на регулаторните органи.

"Това безотговорно решение поставя в опасност населението и дивата природа, тъй като частните компании изстрелват гигантски ракети, които често експлодират и причиняват опустошения в околните райони", каза Джаред Марголис, адвокат в Центъра за биологично разнообразие. / БТА