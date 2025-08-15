Хънтър Байдън грубо отговори на заплаха със съд от Мелания Тръмп: Майната му ВИДЕО

Хънтър Байдън грубо отхвърли заплахата на първата дама Мелания Тръмп да го съди за 1 милиард долара, ако не оттегли „неверни“ и „клеветнически“ коментари, свързващи нея и съпруга ѝ с покойния педофил Джефри Епстийн.

„Майната му. Това няма да се случи“, каза Байдън с арогантна усмивка по време на интервю в предаването в YouTube „Channel 5 with Andrew Callaghan“, издадено в четвъртък.

Екипът на първата дама разкри в сряда, че е предупредил скандалния бивш първи син, защото е предположил, че Епстийн е запознал Мелания със съпруга ѝ, президента Тръмп. Офисът на Мелания отправи подобни заплахи към други медийни фигури и издания. Миналия месец например Daily Beast оттегли статия, която разпространяваше подобни твърдения, след като беше предупреден за съдебни действия.

Демократичният стратег Джеймс Карвил също се извини и премахна епизод от подкаста си миналата седмица, в който спекулира, че има „връзка с Естийн“, свързана с първата дама.

„Неспазването на това ще остави г-жа Тръмп без друг избор, освен да използва всички законни права и средства за защита, с които разполага, за да възстанови огромните финансови и репутационни вреди, които сте ѝ причинили“, написа адвокатът на първата дама Алехандро Брито в писмо с искане от 6 август, съобщено от Fox News.

Въпреки самохвалството си, Байдън може да се окаже в големи финансови затруднения, ако бъде съден. 55-годишният мъж твърди в съдебни документи, че е обременен със „значителен дълг в диапазона от милиони долари“ на фона на спадащите продажби на произведения на изкуството и книги и нарастващите съдебни сметки.

Миналия месец, по време на интервю в същия YouTube канал, Байдън коментира драмата с Епситийн, която преследва президента.

„Без съмнение е, че Тръмп и Епстийн са били много близки приятели за много дълъг период от време. Те са прекарали огромно време заедно – прекарали са огромно количество време заедно сред млади жени“, заяви той. „Според неговия биограф, Джефри Епстийн е представил Мелания на Тръмп“, добави той.

Байдън, подобно на Daily Beast и други, цитира автора Майкъл Улф, който е правил смели и съмнителни твърдения за президента в миналото, които са били предмет на оспорване.

Президентът приветства заплахата на съпругата си срещу Хънтър Байдън в четвъртък, настоявайки, че се е срещнал с Мелания чрез „друг човек“, а не благодарение на Епстийн.

„Ами, казах, „продължавайте“. Справих се доста добре с тези съдебни дела напоследък. И казах, „продължавайте“, каза президентът пред водещия на Fox News Radio Брайън Килмийд. „Джефри Епстийн нямаше нищо общо с Мелания и запознанството ми с нея, но те го правят, за да я унижат. Измислят си истории. Тя беше много разстроена от това."

Хънтър твърди, че е позовавал на други източници освен Улф.

„Това, което казах, беше това, което съм чувал и виждал, съобщавал и писал, предимно от Майкъл Улф, но също така чак до 2019 г., когато New York Times, мисля... съобщи, че източници са казали, че Джефри Епстийн е твърдял, че е човекът, който е запознал Доналд Тръмп с Мелания по това време“, каза той в интервюто, което излезе в четвъртък.

Нахалният Байдън също така предположи, че би искал да получи показания от Тръмп относно твърденията на Епстийн.

„Аз също мисля, че са побойници и си мислят, че един милиард долара ще ме уплаши“, каза той. „Ако искат да дадат показания и да изяснят естеството на връзката между Джефри Епщайн — ако президентът, първата дама искат да направят това и всички известни техни сътрудници по времето, когато са се срещали, аз съм повече от щастлив да им предоставя платформата, за да могат да го направят.“

Както президентът, така и първата дама са казали, че са се запознали през 1998 г. по време на парти по случай Седмицата на модата в Ню Йорк, организирано от бизнесмена Паоло Дзамполи. Мелания разказва в мемоарите си, че бъдещият президент седнал до нея и започнал разговор, пишейки: „Оказах се привлечена от неговата магнетична енергия.“

Двамата се оженили през 2005 г.