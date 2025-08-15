Където и да стъпи кракът на руски войник, става наше: За руснаците Аляска още е тяхна

Президентът на САЩ Тръмп ще се срещне с руския лидер Владимир Путин в Аляска в петък, 15 август 2025 г. Тръмп казва, че по време на срещата ще се опита да осигури връщането на „някаква територия“ за Украйна. Пропагандната машина на Москва обаче се възползва от момента и съживява териториални фантазии, които Русия е подхранвала от десетилетия – Аляска все още им принадлежи.

Вместо да върнат украинска територия, прокремълските пропагандисти обсъждат възстановяване на територията на САЩ.

Аляска е продадена на САЩ от Русия през 1867 г. за 7,2 милиона долара – около 130 милиона долара в днешни пари. Повече от 150 години по-късно Аляска остава символ в посланията на Москва.

Прокремълските гласове използват историята като инструмент за укрепване на политическия дневен ред на Русия както у дома, така и в чужбина. Това е древно правило: Където и да стъпи кракът на руски войник, става наше!

Сергей Сумленни, основател на Европейския център за устойчивост, казва, че „митът за Аляска“ е от съществено значение за Русия. Израснал близо до Москва, Сумленни е бил учен, че Русия никога не е продавала Аляска на САЩ – по-скоро я е „взела под наем за 100 години“ и че по-късно САЩ са фалшифицирали и нарушили договора. „Аляска е руска“, настояваше неговото образование.

Тръмп е избрал да приеме Путин в част от бившата Руска империя. Но дали знае, че руските националисти твърдят, че загубата на Аляска, подобно на Украйна, е била сурова сделка за Москва, която трябва да бъде коригирана?

Москва „винаги“ си връща това, което смята за свое

Усилията на Русия за пропаганда и дезинформация ще се засилят, преди и след срещата, съобщава Центърът за противодействие на дезинформацията (CCD).

Кирил Дмитриев, водещият преговарящ на Москва, нарече Аляска „американец от руски произход“ на 6 август, подчертавайки дълбоко вкоренените ѝ връзки с Руската православна църква и бившето военно и икономическо присъствие на Русия в региона.

Руските държавни медии вече са на място в американския щат, разпространявайки новинарски репортажи, в които се твърди, че Аляска има „повече от 700 топонима с руски корени“, подсилвайки дълго култивирания наратив на Кремъл.

Прокремълските Telegram канали извличат информация за връзките на Аляска от имперската епоха и се наслаждават на гафа на Тръмп, когато той случайно нарече Аляска „Русия“ по време на пресконференция.

Прокремълският военен блогър Александър Коц казва, че „срещата в Аляска има всички шансове да стане историческа“, като я определя като доказателство, че „многополюсен свят се оформя“ и че Тръмп, „съзнателно или несъзнателно, помага за изграждането му“.

Друг прокремълски Telegram канал „Царград ТВ“ – собственост на руския медиен магнат Константин Малофеев – публикува изображение на фалшив флаг на „Народна република Аляска“ на 12 август, питайки последователите си:

„Харесва ли ви новото знаме на Аляска?

“Малофеев, често наричан „православен олигарх“, е крайнодесен националист, близък до йерархията на Руската православна църква и под западни санкции за финансиране и насърчаване на антиукраински движения в Украйна от 2014 г. Публикацията отговаряше на запазената марка на неговото издание за имперска носталгия, представяйки бившите територии на Руската империя като законни руски земи. Последователите бързо подхванаха идеята, обсъждайки кои цветове биха подхождали най-добре на въображаемия флаг.

Руските вестници приветстваха широко срещата в Аляска.

„Няма британски шпиони тук, украински агенти или европейски „доброжелатели“, които да пречат на диалога“, пишеше в едно заглавие, съобщи Стив Розенберг, редактор на BBC Moscow.

Водещите телевизионни пропагандатори на Кремъл, Владимир Соловьов и Олга Скабеева, чиито предавания се излъчват по руския държавен канал „Россия-1“, заедно със своите гости, многократно твърдяха, че Аляска е „тяхна“ (на Русия). Наскоро, в предаването на Скабеева, ръководителят на отбраната на руската Държавна дума, Андрей Картаполов, заяви, че Русия няма да играе „статист в шоуто на Тръмп“ по отношение на решението на Тръмп да съкрати 50-дневния ултиматум, който преди това даде на Путин за прекратяване на войната в Украйна.

Картаполов се подигра с ултиматума, като предупреди, че Москва „винаги“ си връща това, което смята за свое – включително Аляска.

Дългата игра на Москва за Аляска

Това не е първият път, когато тези заплахи се появяват.

През юли 2022 г. председателят на Думата Вячеслав Володин заяви, че Москва ще предяви претенции към Аляска, ако Вашингтон замрази руски активи. Същата година в цяла Русия започнаха да се появяват билбордове с надпис: „Аляска е наша!“

Дмитрий Медведев, заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия, заяви през януари 2024 г., че очаква Аляска да бъде „върната всеки ден“.

През октомври 2018 г. руската държавна медия RT предложи „връщането“ на Аляска да се осъществи след оттеглянето на САЩ от Договора за ядрените сили със среден и малък обсег.

Любимата руска група на Путин, „Любе“, издаде песента си от 1992 г. „Не се шегувай, Америка“ с категорично искане в текста: „върнете ни Аляска, нашата родна руска земя“.пФронтменът на групата, Николай Расторгуев, подкрепя войната на Русия в Украйна. В началото на пълномащабното нахлуване той публикува стихотворение, започващо с фразата „Русия не започва войни, тя ги прекратява“, съобщи Музеят на Голомора в Украйна.

Расторгуев е свирил пред руски войски на окупирана украинска територия, а The Times съобщава, че песните му са били изпълнявани по време на изтезанията на дисиденти.

Може ли Русия да си върне Аляска?

Аляска е територия на САЩ съгласно международното право и покупката на Аляска от 1867 г. е официална, правно обвързваща продажба. Накратко, Русия не може законно да си върне Аляска; това би се считало за нарушение на международното право.

САЩ поддържат силно военно присъствие в региона, където се намират системи за противовъздушна отбрана, военни бази и стратегически летища като част от националната си отбранителна и арктическа стратегия.

Агресивен ход на Русия може да предизвика пряка война със САЩ, НАТО и други световни сили, като допълнително изолира Кремъл.

През последните години обаче Москва е ангажирана с арктическото си господство и бързо увеличава военното си присъствие в някога мирния регион. Още през 2021 г. Русия възражда бази от съветската епоха и изгражда нови, включително 590 нови военни обекта, летища за изтребители Су-34 и Су-35.

Арктическа война между НАТО и Русия някога се смяташе за малко вероятна, но след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, тя „сега е опасно осъществима“, съобщи през февруари 2025 г. фондация „Саймънс“ (SFC).

Въпреки че военната агресия в Аляска би била нарушение на международното право, Арктика може да е следващият фронт в руската експанзия.

На пръв поглед срещата на Путин в Аляска се използва главно като мощен пропаганден инструмент в Русия, подхранвайки десетилетния наратив, че Аляска е част от руската история, ако не и нейна територия, подхранвайки националистически настроения.

Кремъл се възползва от възможността да предизвика патриотични емоции и да представи Русия като силна нация, противопоставяща се на Запада, изпращайки провокативно послание, че Москва все още оспорва символичното си господство.