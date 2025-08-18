Зеленски тоди път ще носи сако, наподобяващо костюм, при срещата си с Тръмп

Володимир Зеленски ще носи сако в „наподобяващо костюм“ по време на срещата си с президента Доналд Тръмп в Овалния кабинет – месеци след като последното посещение на украинския президент в Белия дом се превърна в препирня.

Според два източника Белият дом е попитал украински представители дали Зеленски ще носи костюм преди срещата в понеделник във Вашингтон с висши европейски лидери и Тръмп.

Срещата с висок залог идва месеци след като Тръмп приветства Зеленски в Западното крило и се закачи за обичайното му облекло във военен стил, като шеговито каза на пресата: „Днес е облечен елегантно“.

Зеленски ще носи същото черно яке, което носеше на срещата на върха на НАТО през юни в Холандия, което източниците описаха като „костюмен стил“, но не и пълен костюм.

Тази среща на върха отбеляза първия път, когато Зеленски облече яке в делови стил, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г. А модният избор е впечатлил Тръмп, според информацията. Един съветник на американския президент шеговито каза на Axios, че „би било добър знак за мир“, ако Зеленски се облече официално в понеделник, но добави: „Не очакваме да го направи.“

Друг източник добави:

„Би било чудесно, ако носеше вратовръзка, но не очакваме да го направи.“

Според доклада, по време на последното посещение на Зеленски в Белия дом, вицепрезидентът Джей Ди Ванс е бил по-раздразнен от Тръмп от сдържаните модни решения на украинския лидер, особено от факта, че е бил без вратовръзка.

Зеленски няма да носи вратовръзка в понеделник, добавиха източниците.

Раздразнението на Тръмп по време на последното посещение на Зеленски, което прерасна в препирня, беше свързано с нещо повече от модните му решения и съветниците на президента казват, че този път срещата им би трябвало да протече по-гладко.

„И двамата са изминали дълъг път. Зеленски няма да му покаже снимки на мъртви деца и след това да се държи така, сякаш вината е негова. Президентът се е научил просто да оставя всички раздразнения настрана и да продължи напред“, каза съветник на Тръмп пред Axios.

Към Зеленски ще се присъединят и съседни европейски лидери в демонстрация на единство. Срещата ще се проведе в понеделник в 15:00 ч. източно стандартно време и идва след срещата на Тръмп с руския лидер Владимир Путин в Аляска в петък.

Сега Тръмп настоява Зеленски да сключи мирно споразумение без Крим и членство в НАТО, вместо незабавно прекратяване на огъня – подкрепяйки позицията на Москва. По време на срещата Путин се съгласи да позволи на САЩ и техните европейски съюзници да предложат гаранции за сигурността на Украйна, каза Стив Уиткоф.