Швейцарец загина на пътя между Дупница и Самоков

По случая е образувано досъдебно производство

18.08.2025 | 21:11 ч. Обновена: 18.08.2025 | 22:39 ч.
Снимка: БГНЕС

Швейцарски гражданин е загинал на пътя между Дупница и Самоков, казаха за БТА от пресцентъра на Областна дирекция на МВР Кюстендил.

Щвейцарският гражданин днес е влязъл в страната. Карал е велосипед и е блъснат от автомобил, управляван от мъж от Самоков. Инцидентът е станал в близост до разклона за Сапарева баня около 18:45 часа. Велосипедистът е починал на място. Тестът за алкохол на водача е отрицателен, допълниха от полицията в Кюстендил.

По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.

