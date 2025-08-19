Заснеха гей порно със семинаристи в православен храм в Русия

В православен храм в южния руски Нижни Новгород е заснето гей порно, в което вероятно са участвали семинаристи.

Новината съобщи Телеграм каналът ASTRA, позовавайки се на канала „Църковни ведомости“, известен с разкрития за църковни скандали.

Активистът Владислав Поздняков е публикувал снимки от видеото в своя канал, твърдейки, че участниците вероятно са семинаристи. Пълният запис е предаден на Федералната служба за сигурност.

ASTRA е открила видеото на гей порно сайт, където е качено преди година. Според информацията, кадрите са заснети в православен храм в Нижни Новгород. Интериорът силно наподобява този на Храма на Светите апостол Тимотей и мъченица Татяна, в част от който се помещава и православната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“.

В момента правоохранителните органи се опитват да установят самоличността на участниците. Настоятелят на храма, Алексей Глотов, потвърди, че видеото е заснето отдавна и достъпът до мястото, където е заснето, вече е ограничен. Той добави, че там са монтирани камери.