IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 23

Заснеха гей порно със семинаристи в православен храм в Русия

Активистът Владислав Поздняков е публикувал снимки от видеото в своя канал

19.08.2025 | 08:52 ч. Обновена: 19.08.2025 | 09:27 ч. 43
Снимки: Getty

Снимки: Getty

В православен храм в южния руски Нижни Новгород е заснето гей порно, в което вероятно са участвали семинаристи.

Новината съобщи Телеграм каналът ASTRA, позовавайки се на канала „Църковни ведомости“, известен с разкрития за църковни скандали.

Активистът Владислав Поздняков е публикувал снимки от видеото в своя канал, твърдейки, че участниците вероятно са семинаристи. Пълният запис е предаден на Федералната служба за сигурност.

ASTRA е открила видеото на гей порно сайт, където е качено преди година. Според информацията, кадрите са заснети в православен храм в Нижни Новгород. Интериорът силно наподобява този на Храма на Светите апостол Тимотей и мъченица Татяна, в част от който се помещава и православната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“.

В момента правоохранителните органи се опитват да установят самоличността на участниците. Настоятелят на храма, Алексей Глотов, потвърди, че видеото е заснето отдавна и достъпът до мястото, където е заснето, вече е ограничен. Той добави, че там са монтирани камери.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

православна църква Русия гей порно
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem