Катастрофа между два тира блокира “Хемус“

Катастрофа между два тира е блокирала автомагистрала “Хемус“ в посока София-Варна при 17 км, съобщиха за БТА от Областната дирекция на вътрешните работи. При инцидента няма пострадали.

От дирекцията обясниха, че ТИР, движещ се в посока София, е преминал през мантинелата и е блъснал друг, който се движи в обратната посока. Трафикът от София към Варна се пренасочва през подбалканския път.

От АПИ добавиха, че трафикът към Варна се пренасочва по път I-6 София – Саранци – път III-1001 Горно Камарци – път I-1 София - Ботевград - АМ "Хемус".