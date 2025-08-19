Държавата не работи, затова тези с пачките и райския газ си мислят, че е новото нормално

Държавата не работи както трябва от години. В тези коли се настаняват децата на няколко доста чалгаризирани поколения. Деца, които мечтаят да се качат в кола с много конски сили, да броят пачки, до тях да седи жена с патешка уста, екстеншъни и по една педя мигли. Ще става все по-неприятно. Това заяви пред Нова телевизия журналистът Слави Ангелов.

„Премиерът Желязков каза, че дава месец на ресорните министри за промяна на ситуацията по пътищата. Три месеца по-късно, промяната е за по-лошо. Плащането на глобите трябва да бъде задължително. Животът трябва да те притиска да си платиш фишовете”, на мнение е той.

„Имаме един сириец, който е в България, потърсил убежище от войната в Сирия, мечтаел да се завърне в родината си. Той не само в Сирия можа да се прибере, а и не можа в дома си в България да се прибере, защото срещна летящият Виктор, който има друга мечта – да се надиша с райски газ и да кара колата си с 200 км/ч в града”, каза още Ангелов.

По думите му най-тежко се наказват невинните на пътя в България: „Държавата не работи, затова тези с пачките и райския газ си мислят, че това е новото нормално. Това се превръща в модел на поведение. Голям късмет е, че това се размина с една жертва, можеше да има много повече при други обстоятелства.”

За изчезването на трима от „Наглите” Слави Ангелов коментира: „Пиша за престъпност 30 години, изчезването на тези трима души е едно от най-интересните неща. Оставили са си телефоните в колите и са изчезнали. Можем само да гадаем какво се случва оттук нататък. Изчезването им е гениално. Една от жертвите им има финансовите възможности да направи такова нещо. Може и да е някакъв проблем между изчезналите.”