Заловиха два тона марихуана в Белград

Арестувани са двама души

20.08.2025 | 09:40 ч. Обновена: 20.08.2025 | 11:14 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Сръбският министър на вътрешните работи Ивица Дачич съобщи, че при акция в Белград полицията е конфискувала около два тона марихуана и е арестувала двама души по подозрение, че са извършвали незаконно производство и разпространение на наркотици, предаде ТАНЮГ. Според първоначални данни за операцията от вчера, цитирани от РТС, се съобщаваше за конфискувани 1,5 тона марихуана.

До приключване на акцията са били конфискувани още около 0,5 тона марихуана и са арестувани лицата М.С. (на 28 години) и И.И. (на 47 години) по подозрение, че са извършили престъплението незаконно производство и разпространение на наркотици, информира ТАНЮГ.

Двете лица са арестувани на територията на Белград при предаване на 50 килограма марихуана. След това полицията е открила и превозните средства, в които са съхранявани наркотиците, откъдето е конфискувала и останалото количество марихуана.

"На заподозрените е определена мярка задържане до 48 часа и ще бъдат отведени пред съответната прокуратура", каза още Дачич.
(БТА)

марихуана Белград Сърбия
