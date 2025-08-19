Путин не е променил нито йота по отношение на прекратяването на огъня

В понеделник анализатор на Fox News посочи, че руският президент Владимир Путин не е направил “нито една отстъпка“ по отношение на прекратяването на продължаващата му война срещу Украйна. Генералът в оставка Джак Кийн направи коментар по време на интервю за Fox News, където често се появява като анализатор по националната сигурност. Кийн е и председател на Института за изследване на войната.

Коментарите на Кийн дойдоха малко след като Тръмп се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, за да обсъдят състоянието на продължаващите усилия на САЩ за посредничество при прекратяване на войната между Русия и Украйна, която Путин започна през 2022 г. без провокация.

Тръмп беше домакин на среща на върха на Путин в американска военна база в Аляска в петък, на която той се придържа към исканията на Путин Украйна да направи отстъпки относно земите, конфискувани от Русия. Тръмп преди това беше предложил възможността за “размяна на територии“ между Русия и Украйна, въпреки че Путин не е предложил да се откаже от руска земя като част от сделка.

“Бихме искали това да продължи напред и този процес да се движи в правилната посока“, каза Кийн, визирайки усилията на президента Доналд Тръмп да посредничи за прекратяване на огъня между Русия и Украйна, докато войната между двете страни продължава да се влошава. Путин започна войната през февруари 2022 г., когато нахлу в Украйна без провокация.

“Имаме човек от другата страна, който досега не е направил нито една отстъпка от някакво значение и това е реалността, с която президентът Тръмп, Зеленски и европейците се справят“, каза Кийн.

Вчера Зеленски пристигна в Белия дом, съпроводен от европейски лидери, а срещата му с Тръмп се състоя близо шест месеца след първото му катастрофално посещение в Овалния кабинет в края на март.

След срещата си със Зеленски, Тръмп отхвърли възможността за прекратяване на огъня между Русия и Украйна в полза на всеобхватно мирно споразумение.

“Не мисля, че е необходимо прекратяване на огъня. Знаете ли, ако погледнете шестте споразумения, които постигнах тази година, всички те бяха във война“, каза Тръмп пред насъбралите се репортери. “Не сключих никакви прекратявания на огъня. И знам, че може би е добре да има такива, но също така мога да разбера стратегически защо, ами, знаете ли, едната или другата страна не би го искала.“

По повод изказването на Тръмп Кийн беше попитан за коментар и направи предположение, че Стив Уиткоф, специалният пратеник на Тръмп, “се е върнал от срещите си“ с руския президент и “Путин не е променил нито йота по отношение на прекратяването на огъня. И президентът и екипът му трябваше да обмислят дали да смачкаме икономиката му сега или все още има шанс, дори с прекратяване на огъня, може би да сключим някаква сделка тук?“.

Кийн също така подчерта значението на потенциалното предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна от САЩ и европейските страни, казвайки: “Колко всеобхватни са те? Колко силни ще бъдат те? И със сигурност президентът Зеленски ще направи оценка на това по отношение на това дали това го удовлетворява при установяването на реално възпиране с Путин?“

“Защото, ако това стане... това, което дава на Зеленски, е много пространство за действие по отношение на опциите“, на мнение е Кийн и продължи: “Възможно е тогава той да се откаже от земя и може би да получи други в замяна, ако вярва, че има реално възпиране и истинска червена линия, която ще държи Путин отговорен.“

Кийн продължи, като каза, че срещата на Тръмп и Зеленски ще бъде “показателен знак дали си струва да се продължи напред или не“, визирайки преговорите за прекратяване на войната. “И има ли Зеленски някакво контрапредложение, което има някакъв смисъл? Нека всички бъдем обнадеждени. Бихме искали да видим как това нещо продължава и как този процес се движи в правилната посока. Но имаме човек от другата страна, който досега не е направил нито една отстъпка от каквото и да е значение. И това е реалността, с която президентът Тръмп, Зеленски и европейците се справят.“

Юрий Ушаков, съветникът на Путин по външните работи, заяви пред руската държавна информационна агенция ТАСС, че Путин “се е изказал в подкрепа“ на продължаването на преговорите между Русия и Украйна за прекратяване на войната, добавяйки: Те обсъдиха “идеята за повишаване на нивото на преките руско-украински преговори“.

След срещата си в Овалния кабинет Зеленски определи разговорът с Тръмп като “много добър”. “И наистина беше най-добрият, или, извинете, може би най-добрият, който ще бъде в бъдеще”, добави Зеленски.

Робърт Б. Мърет, професор по практика в международните отношения, заяви пред Newsweek, че е съгласен с позицията на Зеленски да не се отказва от претенциите на Украйна за Крим и други региони, които Русия твърди, че е анексирала.

“Почти всички са осъзнали – и не е желателно да се отказвате от преговорните си позиции, преди реално да преговаряте – че перспективите на тези пет провинции, които са в игра, вероятно попадат в три различни категории. Крим е на единия край, след това Луганск и Донецк, и накрая Запорожие и Херсон. Крим никога не е бил в плановете за връщане на Украйна. От друга страна, за Украйна да признае това и да го отстъпи за постоянно е различно обстоятелство, отколкото за останалите”, каза професорът.