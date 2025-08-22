Бързите решения възпрепятстват реалното прекратяване на войната в Украйна

Най-известната история за император може би е за император, обсебен от нови дрехи. В приказката на Ханс Кристиан Андерсен, суетен водач наема двама шивачи, за да му ушият костюм. Обещавайки, че облеклото ще бъде елегантен, но невидимо за некомпетентните, шивачите са измамници. Облечен в нищо, императорът марширува пред народа си. Заповядано му е да му се възхищават, те продължават, викайки, докато едно малко момче не изрева очевидната истина - че императорът е гол. Въпреки това шествието продължава.

В опитите си да договори край на войната в Украйна, което Доналд Тръмп някога обеща, че може да направи „в рамките на 24 часа“, американският президент се представя като своеобразен император. Той се опита да превърне администрацията си в дипломатическа опорна точка на конфликта. В рамките на една седмица руският президент Владимир Путин, украинският президент Володимир Зеленски и множество европейски лидери пътуваха до Съединените щати. Мирът, според Тръмп, няма да бъде постигнат в Киев или Москва, нито в Женева, Виена или Доха. Той ще бъде изкован от него в Белия дом.

Но администрацията на Тръмп няма план за прекратяване на войната. Президентът се колебае от една позиция на друга, отхвърляйки политиките като ръкавици - прекратяване на огъня един ден и всеобхватно споразумение на следващия, със заплахи за оттегляне по пътя. Съединените щати се затрудняват да намерят лостове за влияние върху Русия, не на последно място, защото превантивно отхвърлиха всякаква форма на ескалация, като например допълнителни санкции или повече военна помощ за Киев. Те също така се затрудняват да намерят лостове за влияние върху Украйна, защото Украйна се бори за живота си и има много правителства извън Вашингтон, които я подкрепят. И все пак президентът на САЩ настоява да бъде миротворецът, а международната общественост е помолена да се възхищава на несъществуващия му план. Процесията продължава и продължава.

Историята на Андерсен може би е предвещавала този момент, въпреки че никой от основните участници във войната не иска да бъде момчето. Засега никой не е склонен да извика император Тръмп. Москва не иска да разстрои президент, който е по-симпатичен на Русия от всеки друг преди и вероятно от всеки друг в бъдеще. Киев не иска да си навлече гнева на Тръмп, като се има предвид, че Тръмп може да осуети военните усилия на Украйна, като ги изостави. (На среща с Тръмп през февруари Зеленски беше опасно близо до това да каже на Тръмп, че се заблуждава, но тази седмица той приветства щедростта и почтеността на Тръмп.) И Европа не иска да отчужди лидера на страна, която е в основата на нейната сигурност, когато изходът от голяма война е неясен и когато Русия е неин истински противник.

Ако залозите бяха по-ниски, този спектакъл на подлизурство можеше да изглежда комичен. Но реалните последици са смъртоносно сериозни. Продължаващият дипломатически цирк на Тръмп не само няма да успее да спре войната на Русия. Той ще усложни задачата за поддържане и укрепване на капацитета на Украйна да се бори, което е единственият начин да се даде надмощие на Киев в този конфликт и съответно да се осакатят Путин . В крайна сметка, пантомимите на дипломацията ще намалят американската мощ, която се основава на последователно, дисциплинирано и правдоподобно лидерство. Жалко за империята, чийто император все още не носи дрехи, а от чиито посетители се изисква да възхваляват блясъка и красотата на шапките и роклите му.

Има дълбоки ограничения в това, което Тръмп може да направи за Русия . Путин е диктатор. Той не се нуждае от фотосесии с американски президент, за да си осигури вътрешнополитическата позиция. Помощта на САЩ за Украйна чрез споделяне на разузнавателна информация, насочване на бойни атаки и предоставяне на оборудване (сега платено от европейците) е от военно значение. Но Съединените щати не могат да принудят Украйна да се предаде. Дори ако Путин успее по някакъв начин да убеди Тръмп да оттегли всякаква подкрепа за Киев, Украйна ще продължи да се бори, подкрепена от европейските си партньори. Липсвайки път към победата, който минава през Вашингтон, Русия няма стимул да прави реални отстъпки. Прибързаният край на войната, колкото и да би устройвал Тръмп, би затруднил Москва да постигне основната си цел: получаване на пряк или непряк контрол над Киев.

Въпреки това, американската дипломация без кормило е полезна за Кремъл. На Русия се поставят условия, а след това внезапно те се отменят, докато обърканите и непоследователни послания на Тръмп позволяват на Русия да представя плановете си за Украйна като по-скромни, отколкото са в действителност, за да прикрие намеренията си и да спечели време. Администрацията на Тръмп също така, по собствено желание, предлага намалено американско военно присъствие в Европа – още една от ключовите амбиции на Москва. Задачата на Русия е да не се намесва във фантазиите на Тръмп или в обтегнатите му отношения с Европа. Тя може най-добре да направи това, като ласкае образа на президента за себе си. Путин изобщо няма нищо против понякога да се преструва, че Тръмп е съвършеният миротворец.

В Европа Русия е предимно гледана със страх и подозрение. Но другаде Москва може да използва дипломатическия си театър със Съединените щати, за да се позиционира като страна, инвестираща в мира. В този смисъл срещата в Аляска миналата седмица беше подарък за Путин. Тя предполагаше осъзнаване в последния момент от страна на Съединените щати, че Русия разбира повече от езика на силата. Всъщност Тръмп, който обикновено обвинява Украйна за нападението, представя Русия на Путин като жадна за мир, въпреки че Москва прекара лятото в безмилостни атаки срещу цивилни цели в Украйна и настоява да завладее повече територии. С мълчаливото одобрение на Тръмп Русия може да нарече бруталната офанзивна война предпазлива и отбранителна. Геният на Тръмп да доминира в новинарските цикли по този начин започна да работи в глобална полза за Русия.

Зеленски и неговите европейски колеги не са наивни по отношение на Тръмп. Те знаят, че неговите яростни дипломатически усилия са кухи, както и ангажиментът му към европейската сигурност като цяло. В резултат на това европейските лидери полагат основите на постамериканска Европа. Ключът към този преход е Германия, която два пъти трансформира политическата си икономика заради войната. Първо, Олаф Шолц, канцлерът на Германия, когато избухна войната, отряза Германия от руски енергийни източници. След това Фридрих Мерц, който стана канцлер преди няколко месеца, успя да преодолее любовната афера на страната си с мерките за строги икономии и да започне да преобразува Германия като военна сила. Тръмп, както и Путин, е основният двигател на тези промени, които биха могли да накарат Европа да се раздели напълно с Вашингтон.

Засега обаче европейските лидери са в унизителното положение да разчитат на Съединените щати. За съжаление, те трябва да се подчиняват на Тръмп, който се наслаждава на тяхното подчинение. Колкото повече европейските лидери възприемат рамката на Тръмп и повтарят твърдението му, че мирът е близо, толкова по-малко са способни да обяснят войната на собственото си население. В този конфликт европейците ще трябва да бъдат търпеливи. Изграждането на европейски капацитет за отбранителна промишленост ще отнеме години, а привеждането на Украйна в съответствие с европейските институции ще отнеме десетилетия. Европейците трябва да се научат да живеят с натиска и трудностите, свързани с голяма сухопътна война пред прага им. Бързата, импровизационна и утопична дипломация на Тръмп усложнява този процес. Тя кани хората на континента да вярват, че конфликтът може да изчезне с размахването на императорски скиптър – особено когато, за да избегнат антагонизиране на президента, техните лидери възприемат части от пожелателното мислене на Тръмп.

Крайният бенефициент тук отново е Кремъл. Всяко време, прекарано в спекулации за размяна на територии, с които Украйна не може да се съгласи, или в анализ на гаранциите за сигурност, които администрацията на Тръмп само смътно и неопределено ще гарантира, е време, което не е прекарано в логистиката на помощта за Киев. Днешната война може в даден момент да бъде преустановена от дипломати, които разработват мерки за изграждане на доверие, очертават десетточкови планове и изготвят договори. В момента обаче основният разговор е за подпомагане на Украйна с нейните дронове, нужди от работна сила и противовъздушна отбрана. Ако Вашингтон ще продължи да се отдръпва, както изглежда вероятно, Европа ще трябва да се съсредоточи внимателно и продуктивно върху тези детайли. Само пет дни преди Тръмп и Путин да се срещнат в Аляска, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че страната му е „приключила с финансирането на военния бизнес в Украйна“. Това е смразяващата реалност.

Крайната цена за дипломатическата шарада на Тръмп ще се измерва във валутата на американската мощ. Вашингтон има богата история на миротворчество в Европа. Пътуването на президента Удроу Уилсън до Версай през 1918 г., за да помогне за посредничеството в края на Първата световна война, може да не е направило света безопасен за демокрацията, но неговото предложение за свят, основан на обсъждания, а не на война, доведе до информиране на Европейския съюз, Организацията на обединените нации и най-добрите намерения на американската външна политика през ХХ век. В последните месеци на Втората световна война президентите Франклин Рузвелт и Хари Труман не получиха всичко, което искаха, на конференциите в Ялта и Потсдам, но изградиха НАТО, осигурявайки на Западна Европа мир със себе си. Президентите Роналд Рейгън и Джордж Х. У. Буш следваха изкусна дипломация със Съветския съюз и заедно със съветския премиер Михаил Горбачов постигнаха мирен край на Студената война. Следвоенна Европа е короната на американската външна политика, а Тръмп я петни.

Дори ако президентът успее да маневрира с Русия и Украйна към временно прекратяване на огъня, което той със сигурност би определил като постигане на вечен мир, усилията на Тръмп ще струват влияние на Вашингтон. Методите и маниерите имат значение в международните отношения. Процесите на Тръмп са твърде хаотични, речта му е твърде изпълнена с лъжи, а политиката му се променя твърде рязко, за да му се доверят чуждестранните лидери. Без доверие няма убеждаване и няма истинско сътрудничество; без доверие съюзите губят своята валидност. Ако надеждността им е напълно изразходвана стока, всичко, което ще остане на Вашингтон, е ограниченият инструмент на твърдата сила.

Нищо от това не означава, че безумният стил на дипломация на Тръмп е категорично неприложим. Той може да въплъщава добродетелта на гъвкавостта и благотворното безразличие към догмата. Пренебрежението на президента към статуквото, например, му помогна да улесни сключването на креативно мирно споразумение между Армения и Азербайджан. Но в Украйна, където много сили се пресичат, а някои се сблъскват, ограниченията на Тръмп като държавник са твърде очевидни. Неговата сплотителна сила може да е огромна - в един миг той може да доведе света при себе си - но способността му да решава проблеми не е такава. Неговият глад за похвали е уязвимост, която подчертава, а не скрива пространството между реториката и реалността. Това беше точно пространството, заемано от императора на Андерсен, чийто солипсизъм и упорито самоуважение бяха видими, дори дрехите му да не бяха.