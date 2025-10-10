В борбата за етикетите на храните: Европейците обсъждат как се произвеждат наденичките

Купуването на вегетариански бургер или стек от карфиол в Европа може скоро да остане в миналото, след като законодателите в Европейския парламент гласуваха в сряда да ограничат употребата на термини като „бургер“ или „стек“ до храни, приготвени с месо, пише NYT.

Гласуването отразява натиск от страна на мощното европейско селскостопанско лоби, което от години оказва натиск върху длъжностните лица да се справят с това, което според тях е злоупотреба с термини, свързани с разфасовките месо. Други клонове на правителството на Европейския съюз, съветът и комисията, трябва да се изкажат, преди предложението да стане закон в 27-членния блок.

Предложението гласи, че имена като бургер и пържола, заедно с наденица, хамбургер, жълтъци и белтъци, трябва да се използват „изключително за продукти, съдържащи месо“, дефинирани като „ядливите части на животните“.

Дебатът около предложението е разгорещен.

Защитниците на алтернативите на месото твърдят, че използването на такива добре познати термини е разумно и че потребителите са достатъчно находчиви, за да идентифицират протеина, който е влязъл в продуктите, които са закупили.

Промяна в закона може да струва на Rügenwalder Mühle, водещият производител на алтернативни месни продукти в Германия, няколко милиона евро, заяви говорителката на компанията Клаудия Хаушилд.

„Компанията, която произвежда и една от най-обичаните наденички в Германия, Teewurst, ясно етикетира всички свои продукти”, каза тя. „Наистина трябва да се опитате да смесите веган шницел със свински шницел“, отбеляза тя.

Проучване, проведено от Европейската организация на потребителите през 2020 г., установи, че мнозинството от хората в Европа не се объркват от немесни продукти, които споделят същите имена като техните еквиваленти на животинска основа, стига на опаковката да са ясно обозначени като „веган“, „растителна основа“ или „алтернатива“.

Според доклад на Европейската комисия, потреблението на месо в Европейския съюз намалява през последните години поради „ограниченото предлагане в ЕС, високите цени и нарастващото негативно възприятие, дължащо се на опасения за устойчивост“. Анализатори от комисията прогнозират, че търсенето на говеждо и свинско месо вероятно ще спадне с още 5 до 6 процента през следващите 10 години.

Производството на растителни алтернативи на месото нараства, особено в Германия, водещият производител на тези продукти в Европейския съюз. Миналата година страната е произвела 126 500 тона алтернативни месни продукти, което е повече от два пъти повече от количеството, произведено преди пет години.

Германският канцлер Фридрих Мерц се включи в дебата за етикетирането тази седмица, заявявайки по германската обществена телевизия, че „наденицата не е веганска“.

Но някои от водещите германски компании за хранителни стоки, включително Aldi Süd и Lidl, не са съгласни. В отворено писмо, подписано също от Burger King, Beyond Meat и организации, популяризиращи храни на растителна основа, те призоваха законодателите да разрешат свободното използване на термините. Те твърдят, че налагането на ограничения би затруднило „потребителите да вземат информирани решения“ и би затруднило компаниите да продават продуктите си.

През 2021 г. френското правителство се опита да наложи забрана, подобна на предложението, прието от европейските законодатели в Страсбург в сряда. Тази забрана беше оспорена от съдебни органи и в крайна сметка стигна до най-висшия съд на Европа.

Миналата година Европейският съд постанови , че дадена държава не може законно да забрани на никого да използва термини като „наденица“ или „бургер“ върху етикетите на продуктите, тъй като тези термини не са определени като специфични за животински продукти.

През 2013 г. Европейският съюз прие закон, който определя „млякото“ като продукт, получен от „доенето на една или повече крави“. Това означаваше, че производителите на напитки на растителна основа вече не можеха да използват термина за своите продукти, което доведе до етикети като „овесена напитка“.

Въпреки това, пазарът на растителни млечни продукти се разраства бързо оттогава, като през последните години се разширява с двуцифрен процентен темп в Европа и Северна Америка, според консултантската компания Roland Berger.