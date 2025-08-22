Великобритания разширява ПВО, докато Европа осъзнава липсата на ракети

Обединеното кралство укрепва способностите си за противовъздушна отбрана с нов договор за ракетни системи, докато европейските военни плановици работят по разработването на план за Украйна след мирния процес, който би могъл да осигури защита на небето над нея от западните съюзници, пише Bloomberg.

В сделка на стойност 118 милиона британски лири (159 милиона долара) британското правителство ще закупи шест нови системи Land Ceptor от мултинационалния европейски производител на оръжие MBDA в рамките на три години, съобщи Министерството на отбраната в четвъртък в изявление. Те включват така наречените модулни противовъздушни ракети, способни да уцелят обект с размерите на тенис топка, движещ се с два пъти по-висока скорост от тази на звука, както и пускови установки и помощни превозни средства.

Новият договор идва в момент, когато ръководителите на отбраната на Европа и САЩ се срещат, за да обсъдят какви гаранции за сигурност могат да предложат на Украйна, ако бъде постигнато мирно споразумение с руските ѝ окупатори. Противовъздушната отбрана се разглежда като ключов компонент в рамките на „Коалицията на желаещите“ – група държави, водени от Обединеното кралство и Франция, които са готови да разположат войски и военни системи далеч от фронтовата линия в Украйна по силата на споразумение, което се надяват да се комбинира с предпазен механизъм от страна на САЩ, допринасящ за споделяне на разузнавателна информация, наблюдение на границите, оръжия и евентуално противовъздушна отбрана.

Въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп изключи разполагането на американски войски в Украйна, той заяви пред Fox News по-рано тази седмица, че е отворен за обсъждане на разполагането на американски системи за противовъздушна отбрана, които могат да противодействат на съвременни заплахи като балистични ракети с голям обсег.

„Няма никой, който да разполага с това, което ние имаме“, каза Тръмп.

Новите ракети за британската армия ще бъдат част от британската отбранителна система Sky Sabre, която беше разположена на източния фланг на НАТО в югоизточна Полша от 2022 до 2024 г., за да улесни доставката на военна техника до Украйна и да осигури безопасното движение на украинските новобранци, участващи в обучение.

Използва се за противодействие на различни въздушни заплахи, включително изтребители, дронове и крилати ракети, и може да бъде разположена навсякъде по света. Министерството на отбраната на Обединеното кралство заяви, че системата може едновременно да насочва 24 ракети за прехващане на отделни цели.

„Удвояването на капацитета ни за разполагане Sky Sabre ще засили противовъздушната отбрана на Обединеното кралство, ще защити британските сили в чужбина и ще възпре нашите противници“, заяви министърът на въоръжените сили Люк Полард в изявление.