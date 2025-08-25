Путин ще посети Китай следващата седмица

Руският президент Владимир Путин ще замине на четиридневно посещение в Китай следващата седмица, съобщи "Вести“ в своя Telegram канал.

"Авторът и съводещ на предаването "Москва. Кремъл. Путин“ Павел Зарубин в ефира на "Русия 1“ говори за плановете на президента за следващата седмица. Владимир Путин ще замине на четиридневно посещение в Китай. Планирани са мащабни преговори между делегациите на Русия и Китай“, се казва в статията.

Руският президент ще участва и в срещата на върха на ШОС в Тиендзин, която ще се проведе от 31 август до 1 септември.

ШОС е международна организация, основана през 2001 г. В нея участват Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизстан, Русия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. През юли 2024 г. на срещата на върха на ШОС в Казахстан Беларус стана пълноправен член на организацията. Страни наблюдатели: Афганистан и Монголия, страни партньори: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЕ, Турция, Шри Ланка и други.

През септември Китай ще отбележи 80-годишнината от победата над Япония и края на Втората световна война. Путин беше поканен на тържествата, като той вече е потвърдил прусъствието си на тях.