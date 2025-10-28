С катастрофални ветрове ураганът „Мелиса” достигна бреговете на Ямайка

Ураганът Мелиса достигна сушата близо до Ню Хоуп на югозападния бряг на Ямайка като буря от категория 5, носейки силни ветрове и значителни рискове от внезапни наводнения от дъжд и бурни вълни, докато преминава през острова, съобщава NYT.

Ураганът имаше скорост на вятъра от 185 мили в час, когато достигна сушата по обяд местно време. Но именно бавният темп на бурята предизвика опасения сред синоптиците и правителствените служители, че проливните дъждове могат да предизвикат внезапни наводнения в тесните речни долини и да причинят смъртоносни свлачища в стръмната, планинска топография на Ямайка.

До вторник вечерта Мелиса ще е преминала през Ямайка и ще се приближава към Куба, където се прогнозира да достигне сушата като ураган от категория 4.

Бързото засилване на бурята тази седмица – с устойчиви ветрове, по-силни от тези на урагана Катрина в пика му – доведе до сериозни предупреждения от страна на властите.

„Ямайка, сега не е моментът да бъдете смели“, каза Десмонд Макензи, министърът, координиращ реакцията при бедствия. „Не залагайте срещу Мелиса. Това е залог, който не можем да спечелим.“

По-силна от урагана Катрина от категория 5, който опустоши Ню Орлиънс през 2005 г., „Мелиса” е петият по сила ураган, регистриран в Атлантическия океан.

Prayers to Jamaica 🇯🇲 🙏🙏🙏 Jamaica is being slammed by one of the strongest hurricanes in world histor. Hurricane Melissa, has hit winds of over 180 mph and gusts up to 225 mph.#Prayers #Jamaica pic.twitter.com/cfFI0D899w — Svrge 👑 (@kingsvrge_) October 28, 2025

Прогнозите предвиждаха дъждове, измервани в футове, а не в инчове, за Ямайка и други карибски държави тази седмица. Въпреки задължителните заповеди за евакуация и предупрежденията за разрушителни ветрове, дъждове и наводнения, властите в Ямайка бяха загрижени, че не достатъчно хора се съобразяват със заповедите за евакуация.

Ветровете в окото на „Мелиса” бяха толкова силни, че можеха да причинят „тотална структурна повреда“ и широко разпространени прекъсвания на електрозахранването и комуникациите, заявиха от центъра за урагани в понеделник.

Най-малко трима души загинаха във връзка с подготовката за бурята, а тринадесет други бяха ранени, заявиха ямайските власти. Но се очакваше, че ще бъде трудно да се получат актуализирани данни, поради прекъсването на електрозахранването и комуникациите, причинено от бурята.

Усилена от карибските температури на водата, които са много по-топли от обичайните, „Мелиса” се очаква да остане силно разрушителна сила през следващите няколко дни, докато преминава през Карибите, заобикаляйки Съединените щати.

Подготовка в региона: На близо 900 000 души е било наредено да евакуират източните провинции на Куба, а Военноморските сили на САЩ са разпоредили на персонала да се укрие в убежища в базата си в залива Гуантанамо. С набирането на сила на урагана, осем военни кораба на Военноморските сили на САЩ, разположени в Карибско море като част от кампанията на администрацията на Тръмп срещу наркотрафикантите, бяха преместени от пътя му.

Недостиг на персонал: Събирането и актуализирането на данни от Националната метеорологична служба продължава въпреки спирането на работата на американското правителство, тъй като се счита за необходимо за обществената безопасност. Метеорологичната служба обаче вече работи с намален персонал, след като администрацията на Тръмп намали броя на служителите в много от агенциите, традиционно отговорни за планирането и реагирането при природни бедствия.

Ураганът Мелиса е четвъртият от петте атлантически урагана тази година, който претърпява това, което експертите по урагани наричат „бързо засилване“. Поради климатичните промени все повече бури набират сила, тъй като ураганите черпят повече енергия от океанската вода, която е по-топла от преди.

През последните няколко години океанът е претоварен от морски горещи вълни и рекордни температури. Водите, където ураганът Мелиса се усили до буря от категория 5 през изминалия уикенд, бяха с 2,5 градуса по Фаренхайт по-топли от дългосрочната средна температура. Можете да прочетете повече за това как Мелиса удвои скоростта си за по-малко от ден.

Административният блок на болницата „Блек Ривър“ в югозападната енория Сейнт Елизабет е загубил покрива си, но пациентите и работниците не са засегнати, съобщи Кристофър Туфтън, министърът на здравеопазването на страната, пред вестник „The Gleaner“. Около 75 пациенти са преместени на по-високите етажи на сградата.

Взаимодействието на урагана „Мелиса” със сушата е отслабило бурята до 165 мили в час, докато преминава през Ямайка. Поривите на вятъра, особено в планините, вероятно са много по-силни. Ядрото на бурята ще продължи да се движи през острова през следващите няколко часа, преди да навлезе отново в Карибско море от северната страна на страната.