Предупреждение в Гърция: Увеличават се токсичните медузи на плажовете

Има пострадали туристи

25.08.2025 | 12:01 ч. Обновена: 25.08.2025 | 12:08 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Увеличават се токсичните медузи на плажовете в Гърция. Препоръчва се да не се плува в тези райони, предаде кореспондентът на БНР.

Гръцките власти предупреждават туристите да са изключително внимателни, защото са се увеличили районите в морето с лилави медузи. 

Има пострадали туристи.

Информацията за движението на токсичните медузи се публикува на сайта на Обсерваторията по биоразнообразие.

Най-активно е движението на тези медузи във водите на Спорадските острови, Евия и в Пагаския залив.

Медузите се движат по посока на морските течения. Допирът с тях е болезнен, предизвиква зачервяване на кожата и е необходимо да се потърси лекарска помощ.

 

