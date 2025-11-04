IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Хамас" намери тяло на израелски войник в Газа

Тялото ще бъде върнато на Израел

04.11.2025 | 17:52 ч.
Reuters

Reuters

Въоръженото крило на "Хамас" съобщи днес, че е намерило тялото на израелски войник в Газа и че се извършва подготовка за предаването му на Израел, съобщава Ройтерс.

Израел предаде тленните останки на 45 палестинци вчера, съобщи Червеният кръст, ден след като палестинската групировка върна останките на трима заложници. Израел идентифицира тримата като войници, убити при атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., която предизвика войната в Газа, съобщи АР.

От влизането в сила на прекратяването на огъня в Газа на 10 октомври движението "Хамас" е предало тленните останки на 20 заложници. Осем трупа на заложници все още остават в Газа.

За всеки върнат израелски заложник Израел връща останките на 15 палестинци, каквито са и условията в споразумението за прекратяване на огъня в Газа. От началото на прекратяването на огъня са върнати телата на 270 палестинци.

Заложниците бяха отвлечени при атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., с която започна войната в ивицата Газа.

