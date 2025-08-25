IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
След като го депортиха по погрешка: Мигрант отново е задържан от американските власти

Ако не признае вината си, по обвиненията в транспортиране на мигранти, Абрего може да бъде депортиран в Уганда

25.08.2025 | 19:37 ч. Обновена: 25.08.2025 | 20:27 ч. 1
Снимка: Reuters

Килмар Абрего Гарсия, мигрантът, чието погрешно депортиране в Салвадор го превърна в символ на агресивната имиграционна политика на американския президент Доналд Тръмп, днес отново беше задържан от американските имиграционни власти в Балтимор, съобщи адвокатът му, като се изправя пред възможността да бъде депортиран отново, този път в Уганда, предаде Ройтерс.

Тридесетгодишният Абрего беше освободен от наказателния арест в Тенеси в петък и се върна в семейния си дом в Мериленд след повече от пет месеца задържане, включително престой в мега-затвора в родния му Салвадор, известен с тежките си условия.

Той обаче беше задържан отново от Американската имиграционна и митническа служба (ИМС/ICE), когато се яви на интервю в 8 часа сутринта в понеделник, съобщи неговият адвокат Саймън Сандовал-Мошенберг пред репортери и поддръжници на Абрего пред офиса на ИМС в центъра на Балтимор.

Съпругата и братът на Абрего, които го придружаваха на интервюто, напуснаха офиса на ИМС без него, информира Ройтерс.

Американските власти са предложили да го депортират в Коста Рика (също като Салвадор испаноизична страна в Централна Америка), ако се признае за виновен по обвиненията в транспортиране на мигранти, живеещи незаконно в САЩ, казват неговите адвокати. 

Ако не признае вината си, Абрего може да бъде депортиран в Уганда, страна в Източна Африка, която е "много по-опасна", заявиха адвокатите му в подадени до съда документи.

Абрего пледира невинен, но адвокатите му потвърдиха, че са започнали преговори с властите, за да бъде избегнато евентуалното му депортиране в Уганда, пише БТА.

