Защо Северна Корея призна ролята си във войната между Русия и Украйна?

Някога тайната роля на Северна Корея в пряката подкрепа на войната на Русия срещу Украйна сега се приема от ръководството на страната, промяна, която отразява нововъзникващите реалности на бойното поле и в световния ред в полза на Москва и Пхенян.

Церемонията по награждаването на върховния лидер на Северна Корея Ким Чен Ун и посещението му в петък на мемориала на загиналите в бой войници бележи най-новата стъпка в една тенденция, започнала през април, когато Пхенян за първи път призна, че е изпратил войници да помогнат на Москва да отблъсне украинската офанзива в руския регион Курск. Това разкритие се случи около шест месеца, след като разузнавателните служби на САЩ и Южна Корея за първи път оцениха, че севернокорейски сили са пристигнали в Русия.

Оттогава съвместната руско-севернокорейска военна операция успя да си върне голяма част от територията, считана за потенциално ключова разменна монета за украинския президент Володимир Зеленски, който се надява да си върне поне част от близо една пета от страната си, окупирана от Русия, в евентуално мирно споразумение.

За Северна Корея – официално известна като Корейска народно-демократична република (КНДР) – която подписа безпрецедентен договор за взаимна отбрана с Русия през юни миналата година, тези постижения подхранват нарратив, напомнящ за партньорството между Москва и Пхенян по време на Корейската война, избухнала преди осем десетилетия.

„Мисля, че това отразява, за съжаление, постигнатите на място успехи на руските и севернокорейските войски в територията на Курск“, заяви Виктор Ча, председател на Корея в Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), пред Newsweek. „Те създадоха нарратив за победоносни съюзници и първия успех на това ново подмладено военно-договорно отношение. В началото напредъкът не беше очевиден, което накара севернокорейците да не го разкриват“, каза Ча, който преди това е заемал редица постове в американското правителство и е представлявал САЩ на шестстранните преговори през 2003-2007 г., в които участваха още Китай, двете Кореи, Русия и Япония. „Но сега те са напълно ясни, че са в съюз с руснаците.“

Макар Северна Корея да се свързва широко с другата си велика съседна сила, Китай – преди единственият договорно съюзник на Пхенян – отношенията на страната с Русия датират от още по-отдавна. Съветският съюз наблюдаваше създаването на Северна Корея като съперник на подкрепяната от САЩ Южна Корея след края на Втората световна война, полагайки основите на едно от най-смъртоносните противопоставяния на Студената война.

СССР допринесе сравнително малко по отношение на бойците. Но съветниците, оборудването и статутът на ядрена сила на Москва послужиха като значителен тласък за севернокорейските и китайските сили, които се сражаваха срещу Южна Корея и коалицията, водена от САЩ, в кървав конфликт, който в крайна сметка завърши с патова ситуация през 1953 г. и продължително състояние на война, което нито едно американско правителство не е успяло да умиротвори.

В писмо, изпратено до руския външен министър Сергей Лавров по-рано тази седмица по повод 80-годишнината от Корейската война, севернокорейският външен министър Чо Сон-хуи описа как „народа на КНДР винаги помни интернационалистическите подвизи на офицерите и войниците от Червената армия, които проляха кръвта си в борбата за освобождението на Корея“.

„Тя изрази убеждението си, че стратегическата комуникация и съгласуваните действия между външнополитическите агенции за трайното развитие на съюза между двете страни ще продължат да се разрастват и укрепват и в бъдеще, като винаги ще остават верни на междудържавния договор в съответствие със стратегическия план и благородните намерения на върховните лидери на КНДР и Русия“, се посочва в изявление на севернокорейското външно министерство, публикувано в сряда.

Откакто дойде на власт през 2012 г., Ким се стреми да подчертае връзките с Кремъл, където руският президент Владимир Путин управлява от четвърт век. Сега, когато Русия е предизвикала война отвъд собствените си граници, призивът на Северна Корея за въоръжаване бележи важен момент в отношенията, представлявайки първото голямо активно разгръщане на Корейската народна армия от времето на Корейската война.

Това също говори за това, което Ча описа като „ревизионистичните намерения на Северна Корея – тоест, тя не се задоволява просто да има ядрени оръжия и да бъде оставена на мира“. Той добави, че осът Москва-Пхенян в някои отношения е „по-притеснителен“ от традиционния съюз между Китай и Северна Корея, тъй като Пекин традиционно проявява по-голяма сдържаност по отношение на военните авантюри и ядрените дейности.

„Москва вижда транзакционни отношения, при които получава муниции, ракети и войски“, каза Ча. „Те плащат на севернокорейците с храна, гориво и оръжейна технология и всъщност не ги интересува какво правят севернокорейците.“

Джени Таун, старши научен сътрудник в Стимсън Център, където е и директор на програмата за Корея и проекта 38 North, говори за „огромната възможност“, която разширените отношения с Русия са предоставили на Северна Корея.

Тези ползи варират от „политическо положение до подкрепа за военна модернизация до нови нива на трансгранично икономическо сътрудничество“, което демонстрира „огромното влияние, което малката страна може да окаже върху глобалната сигурност, повишавайки ролята си на световната сцена“, каза Таун пред Newsweek.

Такива ползи, добави тя, вероятно са допринесли за решението на Ким да покаже, а не да скрие приноса на Северна Корея към руските военни усилия.

„Войната все още не е приключила, но с по-голямата видимост на ползите от двустранните отношения се създаде възможност да се признае пред вътрешната общественост дълбочината на военното сътрудничество“, каза Таун. „Това помогна да се представи информацията в страната като принос към решаващата (бойна) победа за Русия, като помогна да се представят жертвите на Северна Корея като принос към този успех“, добави тя. „Сега това позволява на Северна Корея да почете тези жертви, давайки на загиналите героичен облик, което помага да се смекчи потенциалното обществено неодобрение на ситуацията.“

Това е риск, какъвто никой севернокорейски лидер не е поемал откакто дядото на Ким, основателят на страната и върховен лидер Ким Ир Сен, за първи път заповяда на войските си да преминат 38-ия паралел – набързо начертаната след Втората световна война граница, която първоначално разделяше двете Кореи и от която недалеч се намира сегашната линия на примирие, демилитаризираната зона.

Северна Корея допринесе за други конфликти от епохата на Студената война срещу подкрепяните от САЩ сили, помагайки на свои комунистически събратя по време на войната във Виетнам, подкрепяйки арабска коалиция срещу Израел и подкрепяйки леви африкански движения в Ангола, Намибия и Зимбабве, но никога толкова видимо или с толкова висок залог, колкото разполагането на фронтовите линии на войната между Русия и Украйна, което привлече пълното внимание на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

И макар конфликтът да послужи като катализатор за обновяване на връзките между Русия и Северна Корея, по-широката траектория вероятно ще продължи и след войната, тъй като Пхенян също така по-широко се възползва от предизвикателството на Москва към Запада.

„Ако и когато войната приключи, интензивността и характерът на двустранното им сътрудничество, особено изграждането на нови области, вероятно ще намалеят“, каза Таун. „Но в много отношения тези отношения все повече се очертават като крайъгълен камък на антизападния световен ред, което означава, че основната причина за сътрудничеството ще продължи да съществува.“

Успехът на приноса на Северна Корея за предотвратяване на украинското нахлуване в Курск също придобива ново значение, след като президентът Доналд Тръмп предложи „размяна на територии“ като част от споразумението за прекратяване на войната, продължаваща вече над три години.

Предложението е част от ускорените усилия на Тръмп за разрешаване на конфликта през последните седмици, след като се срещна с Путин в Аляска миналия петък, а няколко дни по-късно – със Зеленски и европейски лидери в Белия дом в понеделник. Тъй като сега той се опитва да организира директна среща между руския и украинския лидер, загубата на украински територии в Русия рискува да отслаби позицията на Зеленски в момент, когато руските войски постигат постепенно, но стабилно напредък в източна Украйна.

Междувременно личната среща на Тръмп с Путин, първата им среща от шест години насам и първото пътуване на Путин до САЩ от десетилетие насам, носеше някои от белезите на историческата му първа среща на върха с Ким, първата между лидерите на САЩ и Северна Корея, в началото на безпрецедентен мирен процес през 2018 г.

Тези преговори, които кулминираха в още две срещи, в крайна сметка се провалиха през следващата година, оставяйки напрежението на Корейския полуостров да се задълбочава. Ким и неговата влиятелна сестра, заместник-директор на Отдела за публичност и информация на Корейската работническа партия Ким Йо Чон, само засилиха реториката си срещу Южна Корея през последните години, а севернокорейският лидер едновременно удвои усилията си за ядрено развитие.

Тези стъпки продължиха, след като Тръмп наскоро нареди директна атака срещу ядрените съоръжения на Иран, друг дългогодишен враг на САЩ и приятел на Северна Корея. Наблюдатели заявиха пред Newsweek по това време, че ударите вероятно само ще засилят привързаността на Ким към Русия и неговите собствени оръжия за масово унищожение.

Поради това, въпреки че Ким Йо Чон избягва директна критика към Тръмп – наскоро тя определи отношенията на брат си с него като „нелоши“ – Таун заяви, че всяка сделка, която поставя като предварително условие Северна Корея да се откаже от ядрения си арсенал, е обречена на неуспех.

„Не е ясно обаче как САЩ ще отговори на тази възможност“, каза Таун. „Ако политиката остане фокусирана върху денуклеаризацията (като по същество всички аспекти на отношенията зависят от готовността на Северна Корея да предприеме стъпки към ядрено разоръжаване), усилията за възстановяване на дипломатическите отношения ще се провалят.“