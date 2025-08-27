IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп заплаши да съди милиардера Джордж Сорос и сина му

US президентът обвини милиардера в предполагаема подкрепа за протести в страната, прераснали в безредици

27.08.2025 | 19:12 ч. Обновена: 27.08.2025 | 20:42 ч.
Американският президент Доналд Тръмп поиска милиардерът филантроп Джордж Дорос, който се превърна в мишена на ултраконсерватори и конспиратори, и сина му да бъдат съдени за предполагаема подкрепа за протести в страната, прераснали в безредици, предаде Франс прес.

Изказването на Тръмп идва в момент, в който администрацията му води множество наказателни разследвания срещу своите предполагаеми врагове.

„Джордж Сорос и неговият прекрасен радикално ляв син трябва да бъдат обвинени по закона RICO заради подкрепата им за насилствени протести и много други неща“, написа президентът в Truth Social, позовавайки се на закон срещу участието в престъпна организация.

Дългогодишните конспиративни теории, свързани със семейство Сорос, отново се развихриха през юни, когато в Лос Анджелис избухнаха улични протести срещу засилените имиграционни рейдове.

95-годишният Сорос, роден в Унгария, отдавна е обвиняван от крайнодесните в Европа и САЩ заради финансовата си подкрепа за прогресивни каузи.

Тагове:

Джордж Сорос Доналд Тръмп САЩ
