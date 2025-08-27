Тръмп заплаши да съди милиардера Джордж Сорос и сина му

Американският президент Доналд Тръмп поиска милиардерът филантроп Джордж Дорос, който се превърна в мишена на ултраконсерватори и конспиратори, и сина му да бъдат съдени за предполагаема подкрепа за протести в страната, прераснали в безредици, предаде Франс прес.

Изказването на Тръмп идва в момент, в който администрацията му води множество наказателни разследвания срещу своите предполагаеми врагове.

„Джордж Сорос и неговият прекрасен радикално ляв син трябва да бъдат обвинени по закона RICO заради подкрепата им за насилствени протести и много други неща“, написа президентът в Truth Social, позовавайки се на закон срещу участието в престъпна организация.

Дългогодишните конспиративни теории, свързани със семейство Сорос, отново се развихриха през юни, когато в Лос Анджелис избухнаха улични протести срещу засилените имиграционни рейдове.

95-годишният Сорос, роден в Унгария, отдавна е обвиняван от крайнодесните в Европа и САЩ заради финансовата си подкрепа за прогресивни каузи.