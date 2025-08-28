IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 30

Извадиха пети труп от река Сена край Париж

Полицията задържа мъж по подозрение в убийството

28.08.2025 | 09:42 ч. Обновена: 28.08.2025 | 10:07 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Трупът на на мъж беше изваден от река Сена в покрайнините на Париж, където по-рано този месец бяха извадени четири други, предаде Ройтерс, позовавайки се на местната прокуратура.

От там заявиха, че засега не е установена връзка между новооткритото тяло и предишния случай.

Трупът, който все още не е идентифициран, е бил открит вчера в Шарантон льо Пон, югоизточно от френската столица, съобщи прокуратурата. Властите все още изясняват причината за смъртта.

Френската полиция задържа мъж по-рано тази седмица по подозрение в убийството на четирима мъже, чиито тела бяха открити на 13 август в Шоази льо Роа – район, известен като място за сексуални срещи между хомосексуалисти.

Заподозрян е бездомник, като две от четирите жертви също са били без дом. Другите жертви са 21-годишен алжирец, който е живял наблизо, и 48-годишен французин. /БТА

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

труп сена извадиха пети
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem