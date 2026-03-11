Около 2300-2500 евро за кв. метър са средните цени на имотите в София

Средните цени на апартаментите в голяма част от кварталите в София са около 2300-2500 евро за кв. метър, показват данни на компания за недвижими имоти. В централните райони на столицата и в най-престижните и желани от купувачите квартали цените на жилищата са по-високи. Освен това апартаментите ново строителство струват повече от старите панелки.

Предпочитани квартали са “Лозенец”, “Витоша”, “Кръстова вада”, “Хладилника”, “Малинова долина”, “Манастирски ливади”, “Овча купел”, “Младост” и “Иван Вазов”. В някои от тези квартали цените на апартаментите са едни от най-високите в града заради голямото търсене. Но в “Овча купел” цените са по-ниски и именно това привлича интереса на купувачите.

Най-търсени от купувачите са двустайните и тристайните апартаменти, като интересът към тях е почти равностоен. По-слаб остава интересът към многостайните и едностайните апартаменти. Всички искат да живеят в по-просторен дом, но многостайните апартаменти са по-скъпи и малко хора имат финансовата възможност да купят такъм имот. Едностайните апартаменти са добри за инвестиция и отдаване под наем, но са компромис при купуване на дом за семейството. Купувачите на пазара на имоти са предимно хора с високи доходи, които имат налични пари или могат да изплащат ипотечен кредит. Затова интересът към едностайните жилища е по-малък. Разбира се, има и хора, които са готови да купят имот с по-малка площ, но да имат собствен дом. За тях и едностайните имоти са добър вариант, пише "Труд".

Предлагането на имоти нарасна, но търсенето също е голямо. Много-активен продължава да бъде пазарът на жилища в строеж, задвижван от продължаващото изграждане на нови сгради в столицата и околните райони.

Завършените и напълно обзаведени имоти, готови за нанасяне, остават дефицитни и се продават бързо след излизане на пазара.

Строителните предприемачи се стремят да отговорят на търсенето и най-голям дял от предлагането имат двустайните и тристайните апартаменти, докато едностайните и многостайните остават ограничени като брой. По-малко от търсенето е предлагането на къщи около София.