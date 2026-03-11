На 29 март преминаваме към лятното часово време

На 29 март 2026 година (неделя) се връщаме към лятното часово време. В 03:00 часа през нощта ще преместим стрелките на часовниците с час напред и така ще спим по-малко. Промяната е във връзка с решение на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз от 19 март 2001 година. Към астрономическото време ще се върнем отново на 25 октомври 2026 година.

Кой дава идеята?

Бенджамин Франклин, първият посланик на САЩ във Франция, предлага на шега лятното часово време, за да осмее "мързеливите" французи. През 1784 г. той пише сатирично писмо до "Парижки вестник", в което предлага часовниците да се преместят напред през лятото, за да могат гражданите да стават по-рано и да виждат повече дневна светлина. Той също така изисква данък върху прозоречните щори, нормиране на свещите и сигнал за събуждане, подаван от артилерийски огън, припомня историята БНТ.

Век по-късно през 1895 г., новозеландският астроном и естествоизпитател Джордж Хъдсън предлага същата идея от чисто егоистични съображения. Той искал допълнителната светлина през лятото да му помогне да изучава насекомите.

През 1907 г. английският строител, играч на голф и вманиачен в хорологията (измерването на времето) Уилям Уилет също предлага това, след като една сутрин пътува рано и забелязва затворените прозорци и спуснатите завеси, докато хората спят в прекрасната лятна зора.

Така на 1 юли 1908 г., след като местен бизнесмен на име Джон Хюитсън подава петиция до местния съвет, жителите на Порт Артър, Онтарио, Канада, получават разрешение да преместят часовниците си с един час напред, за да се радват на по-дълги и светли вечери. Скоро ги последват и други канадски градове.

Докога ще сверяваме часовниците?

През 2018 г. Европейският съюз започна инициатива, за да се реши дали да продължи смяната на часовото време или да се остане само едно. Повечето държави заеха позиция да се спре със смяната на часовото време заради негативните отражения върху организма. Заради пандемията от коронавируса обаче, дискусиите бяха прекратени.

За да се спре със смяната на времето, страните от ЕС трябва да синхронизират избора си и да има консенсус на кое часово време ще се премине за постоянно. Редица държави по света вече са се отказали от смяната на часовото време, сред тях са Турция, Русия, Перу.

Причината за отхвърляне на промяната е, че биологичният ни часовник има нужда от адаптация и понякога това отнема по една-две седмици. През това време много хора чувстват умора, главоболие, разсеяност, отпадналост и други неприятни ефекти върху организма.

Лятното часово време тази година ще остане в сила до 24 октомври и през нощта срещу 25 октомври 2026 година се връщаме към астрономическото време, когато часовниците се превъртат отново с 1 час назад.