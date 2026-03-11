Румъния очаква Зеленски на официално посещение

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще бъде на официално посещение в Румъния, потвърдиха за БТА от администрацията на румънския президент Никушор Дан. От съображения за сигурност датата на визитата все още не е официално обявена, но според източници на Диджи24 тя е предвидена за четвъртък - 12 март.

Продължаващата подкрепа за Украйна и засилването на сътрудничеството в стратегически области като сигурността по източните граници на Европейския съюз ще бъдат сред приоритетните теми, предават местните медии.

Първото посещение на Зеленски в Румъния се състоя на 10 октомври 2023 година, когато лидерът подписа споразумение за стратегическо партньорство с тогавашния президент Клаус Йоханис.

Зеленски е поканен в страната и през месец май в рамките на многостранния формат за консултации и диалог по въпроси на сигурността, известен като “Букурещката деветка“ (Б-9).

Срещата е смятана за важна за сигурността на източния фланг на НАТО, особено в напрегнатия регионален контекст. Тя е планирана за 13 май. На нея се очаква да бъде поканен и американският президент Доналд Тръмп.

Б-9 е многостранен формат, в който участват 9 страни членки от източния фланг на НАТО – България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия. Той бе създаден в Букурещ през ноември 2015 г. по инициатива на президентите на Румъния и Полша – Клаус Йоханис и Анджей Дуда – в отговор на предизвикателствата пред сигурността в региона след незаконното анексиране на Крим от Русия. / БТА