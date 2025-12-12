Вучич с демонстрация: Качи се на градския транспорт в Ниш ВИДЕО

Сръбският президент Александър Вучич, който от вчера се намира на посещение в Ниш, най-големия град в Източна и Южна Сърбия, публикува в профила си в Инстаграм видео от пътуване с автобус на градския транспорт заедно с кмета на Ниш Драгослав Павлович.

Преди тридневната си визита в Ниш Вучич заяви, че планира през цялото време да ходи пеша по улиците на града и околните общини, защото не се страхува, че ще бъде нападнат словесно и физически от протестиращи студенти и политическите си противници.

Граждани на Ниш замеряха през март с яйца участниците в митинг на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), припомня „Южни вести“. Вучич заяви тогава след митинга, че планира да се разходи по улиците на Ниш, "за да дразни бандитите“.

По време на най-активната фаза на антиправителствените протести в Сърбия, които започнаха през ноември 2024 г. след трагедията в северния град Нови Сад, където бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара се срути и уби 16 души, сръбският президент няколко пъти обяви, че ще посети Ниш и ще се разходи по улиците му.

По повод на пътуването с градския транспорт днес Вучич заяви, че автобусът е чист и е тръгнал навреме.

Попитах една дама и още няколко души как е транспортът, те бяха доволни, че е безплатен. Автобусът е чист. Трябва да видим какво да направим и в други градове, каза той.

По-рано днес Вучич посети казармата "Мия Станимирович" в Ниш и фабриката "Интегрирана микроелектроника" за производство на електронни елементи.

Оглавяваните от студенти антиправителствени протести продължават в Сърбия вече повече от година. Протестиращите студенти блокираха над 60 факултета и, наред с обвиненията в корупция и непотизъм към управляващите и исканията за справедлив процес за виновните за трагедията, призоваха за провеждане на предсрочни парламентарни избори, припомня БТА.