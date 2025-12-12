Sora в Холивуд: Disney ще инвестира $1 млрд. в OpenAI

Disney инвестира 1 млрд. долара в OpenAI и паралелно с това сключва споразумение, което ще позволи емблематичните ѝ герои да бъдат използвани в Sora - платформата на компанията за генериране на видео с изкуствен интелект. Инвестицията е първото голямо лицензиращо споразумение от подобен мащаб за Sora.

Съгласно договора, потребителите на платформата, която представлява социална мрежа на OpenAI за кратки видеа, генерирани с AI, ще могат да създават съдържание с участието на над 200 анимационни персонажа на Disney. Сред тях са Мики и Мини Маус, принцеси на Disney като Ариел, Бел и Пепеляшка, герои от "Замръзналото кралство", "Смелата Ваяна" и "Играта на играчките". Включени са и анимационни персонажи от Marvel и Lucasfilm - сред тях Черната пантера и герои от "Междузвездни войни" като Йода. Споразумението обаче не обхваща външен образ или гласове на реални актьори, пише CNN.

Потребителите на популярния чатбот ChatGPT също ще могат да създават изображения с герои на Disney.

"Бързото развитие на изкуствения интелект бележи изключително важен момент за нашата индустрия и чрез това партньорство с OpenAI ние внимателно и отговорно разширяваме обхвата на нашето разказване чрез генеративен AI, като същевременно уважаваме и защитаваме създателите и техните произведения", заяви главният изпълнителен директор на Disney Робърт А. Айгър в официално изявление.

От OpenAI, която е под засилен обществен и регулаторен натиск заради нарушения на авторски права, както и заради сключването на мащабни, т.нар. "кръгови" сделки, пораждащи опасения за AI балон, посочиха, че споразумението показва как творческата индустрия и изкуственият интелект могат да съществуват в синхрон.

"Disney е златният световен стандарт в разказването на истории и сме развълнувани да си партнираме, за да дадем възможност на Sora и ChatGPT Images да разширят начина, по който хората създават и преживяват качествено съдържание. Това споразумение показва как AI компании и творчески лидери могат да работят отговорно заедно - да насърчават иновации в полза на обществото, да зачитат значението на креативността и да помагат произведенията да достигнат до нови, огромни аудитории", каза съоснователят и главен изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман.

Малко след обявяването на сделката Айгър и Алтман седнаха за разговор с Дейвид Фейбър от CNBC, където шефът на Disney подчерта, че споразумението "по никакъв начин не представлява заплаха за създателите".

"Всъщност е точно обратното - според мен то ги уважава и цени, включително и защото има лицензна такса", каза Айгър, като добави, че целта е "да продължим да уважаваме, ценим и защитаваме творческата общност като цяло".

Айгър подчерта и че сделката позволява на компанията му да бъде спокойна, че OpenAI е въвела ясни ограничения и правила за използването на съдържанието.

"От гледна точка на потребителите няма нищо, което да ни притеснява", каза той.

Алтман също акцентира върху наличието на такива механизми, като заяви пред Фейбър: "Изключително важно е да дадем възможност на Disney да определя и развива тези ограничения във времето - и те със сигурност ще бъдат част от системата."

По думите на Айгър споразумението е ексклузивно - поне отчасти. Главният изпълнителен директор на Disney загатна, че "има ексклузивност, най-вече в началото на тригодишния договор", без да навлиза в подробности.

Попитан дали OpenAI планира подобни сделки и с други компании, Алтман отговори: "Не бих изключил нищо в бъдеще, но смятаме, че това е изключително силен старт."

Disney вече е съдил AI компании за използване на нейна интелектуална собственост. В понеделник компанията е изпратила писмо за преустановяване на дейност до Google, според източник, запознат със случая.

В писмото се твърди, че AI продуктите на Google - включително инструментите за генериране на изображения и видео Veo и Nano Banana - нарушават авторските права на Disney в огромен мащаб, като позволяват на потребителите да създават изображения и видеа с нейни персонажи. Според документа Google е "отказала да въведе каквито и да било технологични мерки за ограничаване или предотвратяване на нарушенията".

В отговор говорител на Google заяви, че компанията има "дългогодишни и взаимноизгодни отношения с Disney и ще продължи да поддържа диалог".

"По-общо казано, използваме публични данни от отворената мрежа за обучението на нашите модели и сме създали допълнителни иновативни механизми за защита на авторските права, като Google-extended и Content ID за YouTube, които дават на сайтовете и носителите на права контрол върху съдържанието им", допълни говорителят.

По-рано Disney е изпращала подобни писма и до Meta, както и до Character.AI. През юни Disney и Universal заведоха дело срещу компанията за генериране на изображения Midjourney, обвинявайки я в нарушаване на законите за авторско право.