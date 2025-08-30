Шофьор се вряза с кола в тълпа пред бар, един е загинал

Мъж умишлено се вряза с колата си в тълпа пред винен бар в Северна Франция в ранните часове днес. Един човек е убит, а петима са ранени.

Инцидентът е станал в град Еврьо в северния френски регион Нормандия около 4:00 часа сутринта в събота местно време.

Според прокурорите няма терористични или расистки мотиви.

„За съжаление има един загинал, а двама от ранените са в критично състояние", каза градският прокурор Реми Кутен.

Пред заведението е имало сблъсък между млада жена и няколко мъже. Един от участниците се качил в кола и се врязал в тълпата на заден ход и с висока скорост.