Шофьор се вряза с кола в тълпа пред бар, един е загинал

Инцидентът във Франция е започнал след скандал пред заведението

30.08.2025 | 12:58 ч. Обновена: 30.08.2025 | 13:18 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Мъж умишлено се вряза с колата си в тълпа пред винен бар в Северна Франция в ранните часове днес. Един човек е убит, а петима са ранени. 

Инцидентът е станал в град Еврьо в северния френски регион Нормандия около 4:00 часа сутринта в събота местно време. 

Според прокурорите няма терористични или расистки мотиви.

„За съжаление има един загинал, а двама от ранените са в критично състояние", каза градският прокурор Реми Кутен. 

Пред заведението е имало сблъсък между млада жена и няколко мъже. Един от участниците се качил в кола и се врязал в тълпата на заден ход и с висока скорост. 

франция убийство тълпа загинал ранени
