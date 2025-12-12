IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
От Кремъл: Спиране на огъня само ако украинските сили се изтеглят от Донбас

Донбас е руски, всички части на Донбас са руски, заяви Юрий Ушаков

12.12.2025 | 16:00 ч.
Външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков заяви днес, че прекратяването на огъня в Украйна е възможно само, след като войските на Киев се изтеглят от Донбас, съобщи руският в. "Комерсант", цитиран от Ройтерс.

Изявлението на съветника идва в отговор на идеята на украинския президент Володимир Зеленски за произвеждане на териториален референдум за бъдещето на Донбас, посочва ТАСС.

"Донбас е руски. Всички части на Донбас са руски", подчерта Ушаков и добави, че това е записано в конституцията на Русия.

В интервю за "Комерсант" съветникът на Кремъл посочва, че е възможно съгласно мирния план в Донбас да бъдат разположени сили на Националната гвардия на Русия, а руската армия да не бъде дислоцирана в части от региона, които в момента са под украински контрол.

"Ако не чрез преговори, то с военни средства тази територия ще премине под пълния контрол на Русия. Всичко друго ще зависи изцяло от това", каза още Ушаков. (БТА)

