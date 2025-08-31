Додик: Босна и Херцеговина няма смисъл, ще убедя Путин да подкрепи независимостта на Република Сръбска

„Босна и Херцеговина няма смисъл. След всички международни операции, натиск, трикове и измами това е непълноценна страна. Тя не заслужава право на живот и е логично, че сръбският народ (в БиХ) изисква правото си на статут на независима страна“.

Това заяви отстраненият президент на Република Сръбска (РС, сръбският ентитет в Босна и Херцеговина) пред руската служба на ВВС, предаде БГНЕС.

Додик сподели намеренията си да убеди руския лидер Владимир Путин да подкрепи плановете му за отделяне и обявяване на независимост на РС.

Това означава курс към по-нататъшно ескалиране на конституционната криза, която заплашва с разпадане на страната и нов етнически конфликт.

Милорад Додик от много години се противопоставя на централната власт в Босна и Херцеговина.

Но през август 2025 г. това противопоставяне премина в остра фаза: Конституционният съд в Сараево забрани на Додик да заема официални длъжности за срок от шест години, след което Централната избирателна комисия го отстрани от поста президент на Република Сръбска и насрочи дата за нови избори.

Той отхвърли това решение и продължава да изпълнява своите правомощия; очаква се, че по-голямата част от босненските сърби ще бойкотират новите избори.

Додик се срещна с журналисти от ВВС в офиса на президента в Баня Лука.

Той също така каза, че иска да си осигури подкрепата на руския лидер за плановете за отделяне от БиХ: „Обсъждали сме това и преди, но (Путин) винаги е подкрепял Дейтънското споразумение и териториалната цялост на Босна и Херцеговина. За това ставаше дума и последния път, когато разговаряхме. Но оттогава много неща се промениха. Ще се опитам да го убедя да подкрепи нашата позиция (за независимостта на РС), бел. ред,). Не знам дали ще успея, но със сигурност ще говоря за това“.

Срещата с Путин се очаква през октомври, а на 25 октомври ще се проведе референдум, организиран от Додик, който поставя под въпрос правомощията на централните власти на БиХ.

Жителите на РС трябва да отговорят дали приемат решенията на Конституционния съд и на Върховния представител – най-висшия граждански наблюдател за изпълнението на мирния процес, който по традиция е представител на една от страните от Европейския съюз.

Додик нарича Върховния представител Кристиан Шмидт„неизбран чужденец“, чиито действия са нелегитимни.

От гледна точка на федералните власти на БиХ в Сараево, реториката на Додик е равносилна на сепаратизъм, а референдумът е неконституционен.

Малко хора се съмняват, че на референдума босненските сърби ще подкрепят своя лидер – и че Сараево ще отхвърли този резултат.

Какво ще се случи по-нататък? Додик предполага още едно гласуване. „Вероятно в даден момент ще попитаме народа дали иска да живее в Босна и Херцеговина, където волята му не се зачита“.

Той настоява, че има право да се бори за независимост, защото съвременна Босна е създадена в резултат на наложен на сърбите договор с другата част на страната, Федерацията на бошняците и хърватите: „Сега една от страните по договора, Република Сръбска, иска да се оттегли от него“.

Властите на БиХ и международната общност подчертават, че Република Сръбска се ползва с най-висока автономия със свой флаг, полиция и правителство. Освен това, като част от БиХ, тя е получила стотици милиони евро финансова помощ и инвестиции от страните от Европейския съюз, както и безвизов режим и статут на страна кандидатка за членство в ЕС.

Освен на Путин, Додик възлага големи надежди и на президента на САЩ Доналд Тръмп, когото нарича „колосална историческа фигура“ и казва, че е много радостен от завръщането му на власт.

След избирането на Тръмп за втори мандат Додик дори се снима с червена шапка Make America Great Again.

Но тази симпатия засега остава без отговор. През март държавният секретар на САЩ Марко Рубио обвини Додик в подкопаване на държавните институции на Босна и Херцеговина и създаване на заплахи за нейната сигурност и призова партньорите на Америка да се противопоставят на действията му.

Администрацията на Тръмп запазва в сила санкциите срещу Додик, наложени от неговите предшественици, пише БГНЕС.