Два малки самолета се сблъскаха във въздуха в Колорадо, има загинал ВИДЕО

Един човек загина, а трима други бяха ранени, след като два малки самолета се сблъскаха във въздуха край общинското летище Форт Морган в североизточен Колорадо, съобщиха властите.

Cessna 172 и Extra Flugzeugbau EA300 се сблъскаха, докато двамата пилоти се опитваха да кацнат в неделя сутринта, се казва в изявление на Федералната авиационна администрация. На борда на всеки самолет е имало по двама души, съобщава CNN.

Спешните екипи съобщиха, че са видели “черен дим“ и “активни пламъци“, според аудиозапис от диспечерската служба, записан на уебсайта Broadcastify. Според записа, най-малко един човек е бил “заклещен в един от самолетите“.

Кадри от филиала на CNN, KMGH, показват един от двата самолета, разбити отстрани на писта, заобиколени от черна пепел и течност.

Двамата пътници в Cessna са оцелели с леки наранявания, съобщи шерифската служба на окръг Морган в публикация във Facebook. Единият пътник от другия самолет е обявен за мъртъв на място, а вторият човек от същия самолет е откаран в болница.

Разследват както FAA, така и Националният съвет за безопасност на транспорта.