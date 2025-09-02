IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Два малки самолета се сблъскаха във въздуха в Колорадо, има загинал ВИДЕО

На борда на всеки самолет е имало по двама души

02.09.2025 | 10:50 ч. Обновена: 02.09.2025 | 13:10 ч. 10
Един човек загина, а трима други бяха ранени, след като два малки самолета се сблъскаха във въздуха край общинското летище Форт Морган в североизточен Колорадо, съобщиха властите.

Cessna 172 и Extra Flugzeugbau EA300 се сблъскаха, докато двамата пилоти се опитваха да кацнат в неделя сутринта, се казва в изявление на Федералната авиационна администрация. На борда на всеки самолет е имало по двама души, съобщава  CNN.

Спешните екипи съобщиха, че са видели “черен дим“ и “активни пламъци“, според аудиозапис от диспечерската служба, записан на уебсайта Broadcastify. Според записа, най-малко един човек е бил “заклещен в един от самолетите“.

Кадри от филиала на CNN, KMGH, показват един от двата самолета, разбити отстрани на писта, заобиколени от черна пепел и течност.

Двамата пътници в Cessna са оцелели с леки наранявания, съобщи шерифската служба на окръг Морган в публикация във Facebook. Единият пътник от другия самолет е обявен за мъртъв на място, а вторият човек от същия самолет е откаран в болница.

Разследват както FAA, така и Националният съвет за безопасност на транспорта.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Колорадо малки самолети катастрофа САЩ
