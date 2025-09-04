И Караджов потвърди, че драмата със самолета на Урсула е блъф

И вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов обяви, че няма данни GPS-сигналът на самолета на Урсула фон дер Лайен да е бил заглушен. Той също така заяви, че никой от българското правителство не е съобщавал на запад, че има руска намеса, като твърди FT.

"За да твърдите, че нещо е факт, то трябва да бъде научно доказано. Ако вие кажете, че тук е 25 градуса, с един термометър ще го премерим. Пилотът казва, че има проблем, но с кой GPS? С кой? На компютъра, на земята? Имаме няколко агенции, които следят тази работа доста зорко. Нито тези на гражданската ни авиация - РВД, ГВА, нито тези на ВВС, които са в София и Пловдив, т.е. на двете места имаме доста сериозно радиочестотно наблюдение, нито дори Комисията за регулиране на съобщенията не показва срив в сигнала на GPS-a. Емпирично ние не намираме нито едно доказателство за това", каза Караджов пред bTV.

Той неколкократно повтори, че доказателства за проблеми с GPS-a няма.

"Чух записа от пилотската кабина, пилотът казва, че има проблем с GPS-a. Имаме няколко агенции, които следят тази работа доста зорко, не се показва срив в GPS-a. Не намираме доказателство, че това е факт. Единственото, което Българската гражданска въздухоплавателна администрация е предала към Европейската агенция по безопасността на авиацията, е, че има този доклад за разговора между пилота и кулата за проблем с GPS-a. Даже при кацане пилотът е благодарил и е съобщил за минимални проблеми. Никой от властите на България не е съобщавал за подобен сюжет с руска намеса. Няколко заглавия в медиите твърдяха, че самолетът е кръжал час и половина – имаме загубени в превода", допълни транспортният министър.

От ЕК официално обявиха, че тази информация идва от българските власти. Заради това съобщение през последните дни темата се коментираше и на запад, като Италия дори обмисля да засекрети полетите на политиците си.

Първите съмнения, че историята за полета на Урсула фон дер Лайен се преиначава, след като от flightradar съобщиха, че нямат данни за заглушаване на GPS-а на самолета, а закъснението му е било едва 10 минути. След това се появиха записи и от разговорите в пилотската кабина, а директорът на летището в Пловдив също отрече да е имало паника.