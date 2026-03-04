Гуцанов: Служебното правителство се държи като туроператорска компания, Йотова да свика КСНС

Считам, че правителството е длъжник на държавата и гражданите, защото на този етап по-скоро се държи като туроператорска компания. Това каза депутатът от парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ Борислав Гуцанов за действията на служебния кабинет относно ситуацията в Близкия изток. Първостепенна задача е прибирането на нашите съграждани, каза Гуцанов.

Трябва да се помисли дали президентът да не свика Консултативния съвет за национална сигурност „в тази безкрайно тежка ситуация, но нека правителството да си свърши своята работа“, коментира депутатът.

По неговите думи служебният кабинет трябва да следи цената на петрола, да внимава за евентуална миграционна вълна и да има подготовка за дейности, насочени срещу страната ни.

Имаме ли достатъчно запаси от петрол, от газ, от всички енергийни ресурси? Трябва да се видят всички планове за евентуална миграционна вълна, каза Гуцанов.

Когато имаш два конфликта толкова близо до нашата граница, а единият се разраства с изключително бързи темпове, трябва да се види и каква е реалната ни готовност за реакция на действия, които биха могли да навредят на страната ни, - било терористични или други, допълни Гуцанов.

Правителството е длъжник на държавата по тези въпроси, а Йотова трябва да помисли дали да не свика КСНС в тази тежка ситуация. Нека, обаче, правителството първо да си свърши своята работа, допълни Гуцанов.

От „Възраждане“ и „Има такъв народ“ също поискаха от президента Илияна Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност.