Дронове атакуват Одеска област от акваторията на Черно море

Около 15 дрона атакуват южната част на украинска Одеска област от акваторията на Черно море, съобщават местните канали в приложението "Телеграм".

Основният удар е в района на Тузли, Татарбунари, Приморско, отекват взривове и има поразени цели.

"Група дронове наближават Измаилски район. В момента са в района на Змийския остров. Заплахата от нападение е висока", съобщават от Измилската районна държавна администрация на страницата си във Фейсбук.

Регионалните власти призовават жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища.

Тревогата бе обявена в 18.14 часа./БТА