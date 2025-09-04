IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дронове атакуват Одеска област от акваторията на Черно море

Призоваха жителите да се скрият в бомбоубежища

04.09.2025 | 19:52 ч. Обновена: 04.09.2025 | 20:10 ч. 12
Снимка: Reuters

Около 15 дрона атакуват южната част на украинска Одеска област от акваторията на Черно море, съобщават местните канали в приложението "Телеграм".

Основният удар е в района на Тузли, Татарбунари, Приморско, отекват взривове и има поразени цели.

"Група дронове наближават Измаилски район. В момента са в района на Змийския остров. Заплахата от нападение е висока", съобщават от Измилската районна държавна администрация на страницата си във Фейсбук.

Регионалните власти призовават жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища.

Тревогата бе обявена в 18.14 часа./БТА

одеса украйна русия
