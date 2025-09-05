Употребен и захвърлен: Тръмп не покани Мъск на вечеря с технологичните гиганти

Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше домакин на група технологични ръководители в Белия дом за вечеря в четвъртък, но едно име забележително отсъстваше от списъка с гости: Шефът на Tesla, SpaceX и X Илон Мъск.

Мъск, някога близък съюзник на Тръмп, който преди това беше натоварен със задачата да ръководи DOGE, инициатива, предназначена да намали разточителните федерални разходи, изглежда не попадна в ексклузивния списък на висши технологични лидери.

Двамата не са в добри отношения след силно публичния си спор по-рано тази година заради разногласия относно "Големия красив законопроект" на Тръмп, който Мъск нарече "идиотски", твърдейки, че той ще издигне федералните разходи и нивата на дълга до нови висоти.

По-късно Мъск засили спора с Тръмп, като написа в X, че президентът умишлено е укрил досиетата по случая Джефри Епстийн, за да прикрие собственото си участие в тях.

Вместо Мъск, присъстваше Сам Алтман, който ръководи OpenAI, компанията, отговорна за ChatGPT и един от най-големите конкуренти на Мъск в бързо развиващото се пространство на изкуствения интелект.

В друго отражение на променящите се лоялности в света на Тръмп, вечерята включваше Джаред Айзъкман, който основа компанията за обработка на плащания Shift4. Айзъкман беше съюзник на Мъск, избран от Тръмп да ръководи НАСА, само за да оттегли номинацията му по-късно, защото той, по думите на Тръмп, беше "абсолютен демократ".

"Това издига страната ни на ново ниво", каза той в центъра на дълга маса, заобиколен от това, което той определи като "хора с висок коефициент на интелигентност".

Вечерята беше последният пример за деликатна връзка между Тръмп и технологичните лидери, няколко от които присъстваха на встъпването му в длъжност.

Тръмп се радва на вниманието от страна на някои от най-успешните бизнесмени в света, докато компаниите са нетърпеливи да останат в зеления списък на президента. Марк Зукърбърг от Meta, който беше отдясно на Тръмп, заяви, че компанията му инвестира 600 милиарда долара (514 милиарда евро) в САЩ всяка година, а главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук даде подобно обещание. Главният изпълнителен директор на Alphabet, чието дъщерно дружество е Google, Сундар Пичай, заяви, че компанията му инвестира 250 милиарда долара (214,2 милиарда евро).

Главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела заяви, че базираният в Сиатъл технологичен гигант инвестира до 80 милиарда долара (68,5 милиарда евро) годишно.

Сред другите известни имена, присъствали на вечерята в четвъртък, са председателят и главен изпълнителен директор на IBM Арвинд Кришна и президентът на Code.org Камерън Уилсън, които бяха сред участниците в работната група.

Белият дом потвърди, че сред гостите на вечерята са били и съоснователят на Microsoft Бил Гейтс, основателят на Google Сергей Брин, основателят на OpenAI Грег Брокман, главният изпълнителен директор на Oracle Сафра Кац, главният изпълнителен директор на Blue Origin Дейвид Лимп, главният изпълнителен директор на Micron Санджай Мехротра, председателят на TIBCO Software Вивек Ранадиве, изпълнителният директор на Palantir Шаям Санкар и основателят на Scale AI Александър Уанг.