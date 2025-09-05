Тръмп ще спре кранчето на страните, близки до Русия

Вашингтон планира да прекрати дългогодишната си военна помощ за европейските страни, които са географски близки до Русия, докато Доналд Тръмп притиска континента да играе по-важна роля в собствената си отбрана, съобщиха медиите.

Американски представители информираха миналата седмица европейски дипломати за решението да се прекрати финансирането от САЩ на програми за обучение и оборудване на армиите на източноевропейските страни, съобщи в. „Файненшъл таймс“. Според в. „Вашингтон пост“ тази помощ възлиза на няколкостотин милиона долара.

Служител на Белия дом не потвърди подробностите около това решение, предаде АФП.

Той обаче заяви, че мярката е била „координирана с европейските страни“ в съответствие с указ, подписан през януари от Доналд Тръмп за преоценка на американската чуждестранна помощ.

От януари американският президент се сближи с руския си колега Владимир Путин, като оказа натиск за прекратяване на боевете в Украйна, без обаче да постигне конкретен напредък.

В началото на юли неочаквано правителството му обяви, че е спряло доставките на определени оръжия за Киев, официално поради загриженост за намаляващите запаси от американски боеприпаси.

Четири месеца по-рано той вече беше наредил „пауза“ в военната помощ на САЩ за Украйна, която е във война с Русия, пише БГНЕС.