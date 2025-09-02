Илон Мъск подкрепи протест срещу мигрантите в Япония

Илон Мъск изрази подкрепа за антиимиграционна демонстрация в Япония, където броят на жителите, родени в чужбина, е нисък и партията “Япония на първо място“ се представи добре на последните избори, съобщава AFP.

Ръководителят на Tesla и SpaceX и бивш съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп е подкрепял крайнодесни партии в други страни, като например Алтернатива за Германия (AfD).

Коментирайки в понеделник видео от скромния митинг в Япония, публикувано в X от акаунт, наречен The British Patriot, роденият в Южна Африка Мъск написа: “Добре“. Акаунтът, който се описва като “Горд бял британец с местни корени“, заяви, че клипът показва японски протестиращи, “изискващи депортирането на всички нелегални имигранти“.

“От Австралия до Европа и Япония, гражданите се обединяват за реимиграция“, се казва във видеото.

Видеото изглежда е заснето в пристанищния град Осака на 30 август и показва хора, държащи японски знамена и транспаранти, противопоставящи се на масовата имиграция, включително един, на който пише: “Не правете Япония Африка“.

Нивата на имиграция в Япония остават ниски в сравнение с други богати икономики, а проучванията я поставят далеч надолу в списъка с опасенията на избирателите.

Миналия юли по време на изборите за горна камара на парламента, антиимигранската партия "Сансейто", чийто лозунг е: “Японците на първо място“, спечели 15 места, а досега имаше само 2. Същата партия има и 3 депутатски места в долната камара. Програмата й де факто заимства идеите на други популистки партии в света и критикува елитаризма и глобализма, твърдейки, че ще върне властта на гражданите.