Опасения: Използването на руските резерви за Украйна може да засегне еврото

Украйна ще има нужда от допълнителни около 50 млрд. долара на година през следващите години. Тя може да се нуждае от още над 200 млрд. долара до края на десетилетието. Това каза Денис Шен, председател на Макроикономическия съвет в Scope Ratings, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Антонио Костадинов.

Шен посочи, че има налични ресурси по вече одобрените програми за финансиране на Украйна, а също и по линия на европейската макрофинансова помощ за Киев и по програмата на Г-7, която използва лихвите по замразените руски резерви. По сегашната четиригодишна програма на МВФ за Украйна, която изтича през март 2027 г., остават още около 5 млрд. долара. „Наличните суми не са близо до нуждите на Украйна“, коментира Шен.

Важно е Украйна да договори нова четиригодишна програма с МВФ, но съществуват разделение и трудни въпроси, които трябва да се изгладят, коментира гостът. Като такъв труден въпрос той посочи желанието на фонда Украйна да девалвира валутата си.

„Говори се, че следващата програма на МВФ ще бъде в размер на 8 млрд. долара, докато сегашната е за 15,5 млрд. долара. Говорим за по-малък размер на новата програма, но трябва да си пропомним, че одобрението на програма на МВФ отключва други възможности за финансиране на правителството извън директния капитал от фонда.“

Шен припомни, че сегашната програма на МВФ е първата в историята му със страна, която води военни действия. „Това се дължеше отчасти на Г-7, които предложиха гаранция, че ако Украйна, при сегашната непредсказуемост като страна във война не успее да плати на фонда, тогава страните от Г-7 ще се намесят и ще покрият заема“, отбеляза той.

Затова, ако САЩ имат резерви към нова програма на МВФ за Украйна, за фонда може да се окаже трудно да финансира Киев, счита Шен.

Днес предстои ключова среща на Европейския съвет, на която ще бъде обсъдено ново предложение за механизъм, по който да се използват замразените руски активи, без това да създава правни проблеми и недоверие във финансовата система. ЕК проучва начини за използване на около 175 млрд. евро ликвидни средства, натрупани от замразени руски активи, за да подпомогне по-нататъшно финансиране на украинския бюджет.

„Темата за използването на руските резерви за финансиране на Украйна е трудна и предизвиква разделения в ЕС. Има големи опасения, че това ще засегне еврото като глобална резервна валута.“

Поради това Европейската комисия работи за намиране на решение, така че едновременно да осигури ликвидност от руските резерви и да намали някои опасения на партньори в ЕС от използването им, каза Шен.

Европейското предложение е да се използва съществуващият кешов баланс от руски активи в падеж при нулева лихва, който да бъде предоставен на Украйна. „Подобна програма би била структурирана с условия, така че заемите да се дават в замяна на реформи от страна на Украйна. Те ще бъдат дългосрочни, но ще се върнат на Русия, само ако тя прекрати войната и компенсира Украйна за щетите и жестокостите си в страната. Това е много малко вероятно, освен ако Русия не бъде победена“, отбеляза Шен.

В резултат дългосрочните заеми за Украйна ще бъдат нещо като грант за украинското правителство и предпазлив начин за финансиране и подкрепа на устойчивостта му, счита той.

В момента руските резерви се държат в Брюксел и тяхното замразяване е предмет на решение два пъти годишно, като то трябва да бъде взето единодушно. Това изискване създава уязвимости за ЕС, затова в четвъртък съюзът ще потърси решение на проблема - има идея решението за продължаване замразяването на руските резерви да се взема с квалифицирано мнозинство от европейските страни вместо с единодушие.

„Вероятно скоро руските резерви ще се използват за финсирането на Украйна, защото няма друга алтернатива. Това е единствената надеждна възможност за обезпечаване на финансите на Украйна в близките години.“

