Израел призова палестинците в град Газа да се изтеглят на юг

Нетаняху твърди, че градйт е крепост на "Хамас" и овладяването му е необходимо за победа

06.09.2025 | 14:47 ч. Обновена: 06.09.2025 | 15:28 ч. 10
БГНЕС

Израелската армия призова палестинците в град Газа да се изтеглят на юг докато силите ѝ навлизат все по-навътре в града, предаде Ройтерс.

Израелските сили за отбрана водят офанзива в покрайнините на северния град от седмици, след като премиерът Бенямин Нетаняху нареди армията да го превземе. Нетаняху твърди, че град Газа е крепост на "Хамас" и овладяването му е необходимо за победа над бойците на палестинското ислямистко движение, които през 2023 г. нападнаха Израел. 

Офанзивата застрашава да разсели стотици хиляди палестинци, които са намерили там подслон заради продължаващите близо две години сражения. Преди началото на конфликта в града живееха около един милион души, което е почти половината от населението на ивицата Газа.

Говорителят на израелските сили полковник Авихай Адраи написа в "Екс", че палестинците трябва да се изтеглят от град Газа към определена крайбрежна зона край град Хан Юнис в южната част на крайбрежния анклав, като ги увери, че там ще получат храна, медицинска помощ и подслон. Определената зона е хуманитарна, уточни Адраи.

Израелската армия обяви в четвъртък, че е установила контрол над почти половината от града и Израел вече е превзел около 75% от територията на ивицата Газа. Мнозина от жителите на град Газа вече бяха принудени да се изселят по-рано в хода на войната, но впоследствие се върнаха, като някои от тях отказват да напуснат домовете си отново. 

Израелската армия нанася интензивни удари по града седмици наред, като напредва през крайните квартали. Тази седмица израелските сили достигнаха на няколко километра от центъра на града.

Войната в ивицата Газа все повече води до изолация на Израел на дипломатическо равнище, като дори някои от най-близките му съюзници осъдиха офанзивата, която опустоши малкия палестински анклав. (БТА)

