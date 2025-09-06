Лечева: Поздравления за Иван и Александър, за техните семейства и треньори

Поздравителен адрес до шампиона Иван Иванов и Александър Василев, които играха във финала на US Open при юношите, изпрати председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

Двамата записаха имената си в историята като първите българи, които стигнаха финал в турнир от Големия шлем. По-рано тази година Иванов спечели и Уимбълдън.

"Днес е гордост да си българин! На националния празник 6 септември две млади, талантливи и борбени момчета, страхотни спортисти и личности, ни накараха да се чувстваме горди, че сме българи. Иван и Александър вече са част от световния елит. Вярвам, че още дълги години ще сме свидетели на техните успехи. Поздравления не само за Иван и Александър, но и за техните семейства и треньори, както и за Българската федерация по тенис", написа Лечева.

Тя благодари и на медиите, които отдадоха заслужено внимание на успеха на Иван Иванов и Александър Василев.

„Днес повече от всякога имаме нужда от истински звезди, от ролеви модели, които нашите деца да следват. Победите на Иван и Александър са важни не само като спортен резултат. Те дават надежда на всички млади българи, които вярват, че трудът им ще бъдат възнаграден, че има смисъл да полагат усилия и да мерят сили с най-добрите в света“, пише още Лечева.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова също поздрави Иванов и Василев, както и ръководството на Българската федерация по тенис.

"С голяма радост посрещнах вестта за завоюваната от Вас историческа титла на Откритото първенство по тенис на САЩ! За мен е чест да поздравя българинът, вдигнал над главата си трофея от този престижен турнир от Големия шлем", посочи тя в поздравителен адрес до шампиона Иванов.