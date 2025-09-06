Хиляди почетоха краля на модата Джорджо Армани

Хиляди се стeкоха в Милано, за да отдадат почит на "краля на модата" Джорджо Армани.

Тялото му е изложено в погребална капела в Театро "Армани" – емблематично място, което символизира близката връзка между великия дизайнер и столицата на Ломбардия, съобщава Bulgaria ON AIR.

Прочутият моделиер не се чувстваше добре от известно време и беше принуден да се откаже от ревютата на компанията си на Седмицата на мъжката мода в Милано през юни. Тогава за първи път пропуска едно от събитията си на модния подиум.

Прощаването с Джорджо Армани е в Милано днес и утре от 9:00 до 18:00 часа,

Армани почина в четвъртък на 91-годишна възраст. Почитателите му все още могат да се поклонят пред ковчега от светло дърво, украсен с букет от бели рози, преди погребението, което е планирано за понеделник в тесен кръг.