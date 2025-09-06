IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 48

Хиляди почетоха краля на модата Джорджо Армани

Погребалната капела ще бъде отворена и утре - от 9 до 18 ч.

06.09.2025 | 19:42 ч. Обновена: 06.09.2025 | 20:00 ч. 0
Хиляди почетоха краля на модата Джорджо Армани

Хиляди се стeкоха в Милано, за да отдадат почит на "краля на модата" Джорджо Армани.

Тялото му е изложено в погребална капела в Театро "Армани" – емблематично място, което символизира близката връзка между великия дизайнер и столицата на Ломбардия, съобщава Bulgaria ON AIR.

Прочутият моделиер не се чувстваше добре от известно време и беше принуден да се откаже от ревютата на компанията си на Седмицата на мъжката мода в Милано през юни. Тогава за първи път пропуска едно от събитията си на модния подиум.

Прощаването с Джорджо Армани е в Милано днес и утре от 9:00 до 18:00 часа,

Армани почина в четвъртък на 91-годишна възраст. Почитателите му все още могат да се поклонят пред ковчега от светло дърво, украсен с букет от бели рози, преди погребението, което е планирано за понеделник в тесен кръг.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Джорджо Армани погребение
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem