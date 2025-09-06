Какво ни очаква с пълнолунието и лунното затъмнение в Риби на 7 септември?

На 7 септември ни очаква пълнолуние и лунно затъмнение в знака на зодия Риби. Лунните събития настъпват сега, когато Слънцето в Дева образува опозиция с Луната в Риби. Пълнолунието е период на кулминация и обещание за изпълнение на онова, което е започнало по време на новолунието. То носи романтика, плодородие и връзки.

Възможно е да има преувеличени емоции, затова е мъдро да се изчака малко, преди да се предприемат действия.Това е третото затъмнение от поредица по оста Дева–Риби, която започна през септември 2024 г. и ще продължи до февруари 2027 г.

Септемврийското затъмнение може да бъде нов тласък за подобрения в сферите, управлявани от зодиакалните знаци Дева и Риби, като недоволството може да се засили.

Тъй като се случва близо до съвпада Слънце–Меркурий, е вероятно да получим значимо прозрение по даден въпрос или изясняване на ситуация. В този момент сме общителни и отворени, а думите ни могат да имат силно въздействие – както положително, така и отрицателно. Някаква наша идея или план може да достигне своя разцвет.

