Вратар на „Интер“ блъсна и уби мъж в инвалидна количка

Той веднага е спрял и оказал първа помощ, но напразно

29.10.2025 | 08:08 ч. 4
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Тежък инцидент разтърси Италия тази сутрин. 81-годишен мъж в електрическа инвалидна количка е загинал, след като е бил ударен от автомобил, управляван от вратаря на Интер Хосеп Мартинес, съобщават италианските медии, включително „Гадзета дело спорт“.

Инцидентът е станал около 9:40 ч. местно време вчера на улица Via Bergamo в град Фенегро, провинция Комо – в близост до тренировъчната база на „нерадзурите“ в Апиано Джентиле. Въпреки бързата намеса на медицинските екипи и пристигането на хеликоптер за спешна помощ, мъжът е починал на място, предава Gong.bg.

Италианската полиция извършва разследване, за да установи точните обстоятелства около трагедията.

Според първоначалната информация на „Гадзета дело спорт“, възможно е възрастният мъж да е получил внезапно неразположение и да е навлязъл в лентата, по която се е движел автомобилът на Мартинес.

Вратарят на Интер веднага е спрял и е оказал първа помощ на пострадалия, но усилията му са се оказали напразни.

В знак на траур и уважение към жертвата, Интер официално отмени планираната за 14:00 ч. пресконференция на треньора Кристиан Киву.

Клубът все още не е публикувал официално изявление.

