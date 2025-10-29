Бон Джоуви се връща на сцената след операцията на гласните струни



След 4-годишна пауза легендарната рок група Bon Jovi отново се завръща на сцената. Турнето, озаглавено “Forever”, ще стартира през 2026 година с цели четири поредни концерта в емблематичната зала "Madison Square Garden" в Ню Йорк. След това групата ще продължи в Европа с дати в Единбург, Дъблин и Лондон.

Джон Бон Джоуи сподели вълнението си от новината: “Има много радост в това съобщение — радост, че можем отново да споделим тези вечери с нашите невероятни фенове и радост, че групата е заедно отново”.

Завръщането идва, след като фронтменът претърпя операция на гласните струни през 2022 г., което наложи дълга пауза от сцената. Последният концерт на Bon Jovi се състоя на 30 април 2022 г. в Нашвил, а феновете оттогава с нетърпение очакваха новини за състоянието му.

Турнето ще съвпадне и с издаването на 16-ия студиен албум на групата – специално издание с кавъри на някои от най-обичаните рок хитове. /NOVA