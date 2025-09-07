Урсула фон дер Лайен: Убийствата трябва да спрат

И председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен "изригна" заради атаката на Русия. Тя определи снощния удар като един от най-големите с дронове и ракети по Украйна.

"Русия нанесе един от най-големите удари с дронове и ракети по Украйна, насочени както към правителствени сгради, така и по домове на цивилни. За пореден път Кремъл се подиграва на дипломацията, потъпква международното право и убива безразборно", обясни тя и допълни, че Европа винаги ще стои зад Киев.

Фон дер Лайен обобщи три задачи, които трябва да бъдат направени, за да се спре войната.

- Укрепваме въоръжените сили на Украйна.

- Изграждаме трайни гаранции за сигурност.

- Затягаме санкциите, за да увеличим натиска върху Русия.

"Убийствата трябва да спрат", завърши тя.