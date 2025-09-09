Въоръженото крило на Хамас пое отговорност за стрелбата в Йерусалим

Въоръженото крило на палестинската групировка Хамас пое отговорност за стрелбата в Йерусалим, при която загинаха шестима души ден по-рано.

Бригадите „Еззедин ал-Касам“ публикуваха изявление в Telegram, в което се казва: „Бригадите „Ал-Касам“ поемат отговорност за стрелбата, която се състоя вчера (8 септември) сутринта близо до кръстовището на селището Рамот, което се намира на територията на нашия любим Йерусалим“.

Най-малко шестима души бяха застреляни вчера, мнозина са ранени при нападение с огнестрелно оръжие в източната част на Йерусалим, предадоха световните агенции, като цитират изявление на израелската служба за спешна помощ "Маген Давид Адом".

Четирима души са били убити на място. Един от тях е бил мъж на около 50, другите трима - на трийсетина годишна възраст. Други двама по-късно починаха в болница. Сред ранените е и бременна жена.

Според полицията двамата нападатели са били неутрализирани бързо. Те са стреляли по автобусна спирка в квартал Рамо, в Източен Йерусалим.